Netflix: la serie de drama policial más cruda y explícita de 2025 que conquistó a todos y batió múltiples récords

En medio de los múltiples estrenos que se han llevado a cabo durante estos últimos 11 meses, Netflix se impuso con el lanzamiento de una nueva temporada de una de sus exitosas series. La ficción en cuestión es francesa y ahora tiene 2 temporadas en total.

La primera temporada de la serie que, próximamente, se destacará en este artículo, se estrenó en el 2023 y recibió tan buenas críticas que lanzaron otra en el 2025. Las ediciones en cuestión tienen 6 capítulos cada una, por lo cual, se considera que es un contenido de entretenimiento audiovisual fácil de digerir.

En cuanto al género se refiere, la serie destaca una historia con elementos de drama, acción, suspenso y crimen policiaco. La nueva apuesta de Netflix se llama La paz de Marsella y no está basada en hechos reales, pero sí visibiliza el peligro en Marsella.

De qué trata la serie La paz de Marsella

Según la reseña ofrecida por Netflix, la trama central de la serie gira en torno al capitán de policía Lyès Benamar y su equipo, una unidad especial con métodos radicales que no teme cruzar la línea para mantener un frágil orden. Su misión: desmantelar una red de narcotráfico que está destruyendo la ciudad.

El conflicto se vuelve significativo cuando el equipo descubre que la traición no solo viene de las calles, sino de las altas esferas del poder, e incluso, dentro de sus propias filas. Cada operación destacada a través de la pantalla de Netflix es un juego de alto riesgo donde los límites entre el bien y el mal se desdibujan por completo, llevando a los protagonistas al límite.

En líneas generales, la serie de Netflix es un festival de persecuciones y tiroteos, pero lo que realmente cautivó a la audiencia son los dilemas morales que se proyectan dentro de esta.

Reparto de la serie La paz de Marsella

Jérémie Renier como Lyès Benamar.

Jeanne Goursaud como Alice.

Nicolas Duvauchelle como Franck Murillo.

Florence Thomassin como Audrey Chemla.

Olivier Barthelemy como Wassim.

Tráiler de la serie La paz de Marsella