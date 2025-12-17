Netflix no deja de sorprender con su extenso catálogo de series y películas. La plataforma de streaming tiene una amplia variedad de opciones para todos los gustos, y el género de misterio y suspenso está entre los favoritos. Es por eso que antes de que termine el año vuelve a sorprender con una nueva ficción que promete ser uno de los grandes éxitos del 2025.

La plataforma de la N roja acaba de estrenar una película que todos los usuarios esperaban con ansias. Netflix apostó en grande y antes de finalizar el año sumó a su catálogo de series y películas una ficción que ya está entre las tendencias a nivel mundial.

Netflix: la nueva película de misterio que desafía todos los límites y está entre las tendencias a nivel mundial

Con Mila Kunis como una de las protagonistas, este viernes 12 de diciembre de 2025, Netflix revolucionó su catálogo con uno de los grandes estrenos del año. Se trata de Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out, la tercera entrega de la saga de películas protagonizada por Daniel Craig.

De qué trata Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out, la película de Netflix

Esta película dirigida por Rian Johnson, que ya está entre las mejores de 2025, es la tercera entrega de la saga de misterio y suspenso más atrapante del último tiempo. En esta oportunidad, la historia se pone todavía más oscura e inquietante.

La crítica especializada la definió como uno de las mejores estrenos del 2025. Para el sitio The Wrap, esta película tiene mucho “terror gótico, glorioso y bobalicón”. Además, “es la mejor película de ‘Knives Out’ hasta la fecha”.

La sinopsis oficial sobre Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out señala: “El detective Benoit Blanc (Daniel Craig) se une a un joven y honesto sacerdote para investigar un crimen totalmente imposible en la iglesia de un pequeño pueblo con una oscura historia”.

Con un elenco de lujo con Daniel Craig a la cabeza, acompañado por figuras como Josh O’Connor, Glenn Close, Mila Kunis, Kerry Washington y Andrew Scott, esta película llegó a Netflix antes de que termine el año y se metió de lleno entre las tendencias del 2025.

