Netflix: la nueva serie colombiana llena de drama y con escenas explícitas que se volvió tendencia mundial

Entre tantos lanzamientos que se hicieron visibles dentro de la plataforma de Netflix durante este 2025, sobresale una serie colombiana que, sin duda alguna, supo cómo capturar la atención de todos con su impactante trama.

La serie en cuestión tiene 8 capítulos en total y, aunque no está basada en hechos reales, es una adaptación de la exitosa novela homónima de Laura Restrepo, texto que se inspiró en el contexto histórico y social de Colombia durante los años 80 y 90.

La serie referenciada previamente se llama Delirio y es un drama psicológico de suspenso que tiene episodios con una duración máxima de 45 minutos cada uno, lo cual permite que el espectador se mantenga interesado por la trama en todo momento sin sentirse desorientado o abrumado.

La serie de Netflix se estrenó durante el 2025.

De qué trata la serie Delirio

Según la reseña oficial de Netflix, la historia central de la serie arranca cuando un hombre regresa de un corto viaje de negocios y se encuentra con que su esposa ha perdido completamente la razón. De ahí en más, el protagonista intentará desesperadamente saber qué fue lo que la empujó al abismo de la locura en tan poco tiempo.

La trama de la serie de Netflix se convierte en un viaje peligroso hacia el pasado de una familia de la élite colombiana, donde los dilemas morales y los secretos inconfesables salen a la luz. Entre la traición y el deseo, el protagonista debe descifrar un rompecabezas de corrupción y traumas ocultos, enfrentándose a una verdad que es mucho más aterradora de lo que jamás imaginó.

La serie es, sin duda alguna, una odisea emocional cargada de escenas osadas que exploran la fragilidad mental y las heridas abiertas de una sociedad oscura. La intriga te mantiene en vilo, revelando que detrás de la fachada de perfección se esconde un peligro que amenaza con destruirlo todo.

La serie de Netflix recomendada se llama Delirio.

Reparto de la serie Delirio

Estefanía Piñeres como Agustina Londoño.

Juan Pablo Urrego como Fredy “Midas” McAlister.

Juan Pablo Raba como Fernando Aguilar.

Salvador del Solar como Carlos Vicente Londoño.

Cristina Campuzano como Sofía Portulinus.

Paola Turbay como Eugenia Portulinus.

José Julián Gaviria como Joaquín.

Tráiler de la serie Delirio