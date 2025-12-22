Netflix: la conmovedora película de naturaleza explícita que destrozó corazones con su trama y fue aclamada por la crítica

Las películas y series de amor empezaron a sobresalir de manera significativa en la web durante la época navideña y, es por ello que, dentro de este artículo, destacaremos una ficción que está dentro de ese género. La cinta de Netflix próxima a recomendar dura menos de dos horas.

Más exactamente, es una película de origen británico-estadounidense que se estrenó durante el 2015 y desarrolla una conmovedora trama en 1 hora con 52 minutos. La cinta está dirigida por Catherine Hardwicke y fue escrita por la aclamada Morwenna Banks.

La película referenciada se llama Miss You Already (Ya te extraño) y se posiciona dentro de las propuestas de cine romántico de Netflix. Igualmente, figura en las comedias de humor y melodrama, lo que deja ver el éxito que ganó tras su estreno.

De qué trata la película Miss you already

Según la reseña oficial de Netflix, la trama principal de esta película sigue a Milly y Jess, dos mejores amigas desde la infancia que han compartido todo, hasta que el destino les lanza un golpe impactante: Milly es diagnosticada con una enfermedad agresiva justo cuando Jess, tras años de intentarlo, finalmente logra quedar embarazada.

Esta coincidencia cruel desata una marea de sentimientos encontrados y un peligroso desequilibrio en la relación que poseen las protagonistas de la película. Ahora bien, en medio de una lucha por la supervivencia y la alegría de una nueva vida, ambas enfrentan la traición de sus propios cuerpos y secretos que ponen a prueba su lealtad inquebrantable.

Esta película desarrolla una historia de naturaleza explícita en su dolor, donde el apoyo mutuo se convierte en el único refugio ante una realidad abismal que amenaza con separarlas para siempre.

Reparto de la película Miss you already

Toni Collette como Milly.

Drew Barrymore como Jess.

Dominic Cooper como Kit, esposo de Milly.

Paddy Considine como Jago, pareja de Jess.

Jacqueline Bisset como Miranda, madre de Milly.

Tyson Ritter como Ace.

Frances de la Tour como Jill.

Tráiler de la película Miss you already