Netflix sorprendió con el anuncio de la cuarta temporada de Bridgerton: cuándo se estrenará y cuántos capítulos tendrá

Tras el indiscutible éxito que recaudaron las tres primeras temporadas de Bridgerton, Netflix anunció la fecha en la que se estrenará la nueva edición. El servicio de streaming más consumido del mundo primero advirtió que esta nueva temporada la dividirán en 2 partes.

Luego, Netflix informó que el estreno oficial de la cuarta temporada de Bridgerton se dará el 29 de enero con el lanzamiento de la primera parte. Posteriormente, prometen emocionar nuevamente a la fanaticada con el debut de la segunda parte que llegará el 26 de febrero de 2026.

Netflix ya anticipó el lanzamiento de la cuarta temporada de Bridgerton.

Aunado a ello, Netflix comunicó que para esta nueva y ansiada entrega de Bridgerton, la serie contará con 8 capítulos en total. Cuatro episodios saldrán durante el lanzamiento de la primera parte y los cuatro restantes llegarán con el estreno de la segunda parte.

La nueva temporada de Bridgerton tendrá 8 capítulos.

De qué tratará la nueva temporada de Bridgerton

De acuerdo con la reseña de Netflix, en la cuarta temporada de Bridgerton, Benedict Bridgerton conocerá a una misteriosa mujer enmascarada en el baile de Violet, esto luego de negarse a sentar cabeza. Ante ese hecho, su hermana Eloise lo ayudará a descubrir quién era la mujer en cuestión y el porqué ocultó su identidad.

Poster principal de la cuarta temporada de Bridgerton.

Sorprendentemente, quien captura la atención de Benedict Bridgerton no pertenece a la alta sociedad, es una sirvienta llamada Sophie Baek. Durante el transcurso de la serie de Netflix, el destino une a los dos protagonistas principales de esta temporada y entonces la trama se complica aún más por un hecho puntual que promete atraparte de principio a fin.

Personajes principales de la nueva temporada de Bridgerton.

Reparto de la cuarta temporada de Bridgerton

Luke Thompson como Benedict Bridgerton.

Yerin Ha como Sophie Baek.

Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton.

Victor Alli como Lord John Stirling.

Adjoa Andoh como Lady Danbury.

Julie Andrews como Lady Whistledown.

Lorraine Ashbourne como la Sra. Varley.

Masali Baduza como Michaela Stirling.

Nicola Coughlan como Penelope Bridgerton.

Hannah Dodd como Francesca Stirling.

Daniel Francis como Lord Marcus Anderson.

Ruth Gemmell como Violet Bridgerton.

Florence Hunt como Hyacinth Bridgerton.

Martins Imhangbe como Will Mondrich.

Claudia Jessie como Eloise Bridgerton.

Luke Newton como Colin Bridgerton.

Golda Rosheuvel como la reina Charlotte.

Will Tilston como Gregory Bridgerton.

Polly Walker como Portia Featherington.

Emma Naomi como Alice Mondrich.

Hugh Sachs como Brimsley.

Kate Bridgerton como Simone Ashley.

Isabella Wei como Posy Li.

Michelle Mao como Rosamund Li.

Katie Leung como Lady Araminta Gun.

Tráiler de la cuarta temporada de Bridgerton