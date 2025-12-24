Netflix: la romántica película navideña que está arrasando en las tendencias con paisajes de ensueño y una increíble trama

En medio de las numerosas propuestas que ofrecen las diferentes plataformas de streaming, Netflix sobresale con una película que, sin duda alguna, se robó la atención de millones. La comedia romántica es de origen estadounidense y la trama se desarrolla en menos de dos horas.

Más exactamente, la película que, próximamente, se mencionará dura 1 hora con 35 minutos, lo cual la hace perfecta para ver los días de semana o, durante el tiempo libre del sábado y domingo.

La película sugerida se llama Operation Christmas Drop (Operación Lanzamiento Navideño) y se estrenó en el 2020, pero su impacto se mantiene vigente en la actualidad y su presencia en las redes sigue generando interés ante los cibernautas.

De qué trata la película Operation Christmas Drop

Según la reseña oficial de Netflix, la trama principal de la película recomendada sigue a Erica Miller, una ambiciosa asistente del Congreso que es enviada en una misión de último momento: encontrar razones para cerrar una base aérea en el Pacífico y así ahorrar presupuesto. Sin embargo, su plan se ve alterado por un encuentro inesperado con el Capitán Andrew Jantz, un piloto con un corazón de oro que lidera un proyecto para lanzar regalos desde aviones a islas remotas.

Atrapada entre su carrera profesional y un deseo creciente por Andrew, la protagonista de la película de Netflix enfrenta un desafío peligroso para sus convicciones. La tensión entre ambos se hace cada vez más grande mientras recorren la isla, descubriendo que la verdadera misión no es cerrar la base, sino salvar una tradición que significa la vida para miles de personas.

Reparto de la película Operation Christmas Drop

Kat Graham como Erica Miller.

Alexander Ludwig como el Capitán Andrew Jantz.

Virginia Madsen como la Congresista Angie Bradford.

Trezzo Mahoro como el Joker.

Bethany Brown como Sunshine.

Rohan Campbell como Travis.

Jeff Joseph como el General Hatcher.

Xavier de Guzman como John-Michael.

Tráiler de la película Operation Christmas Drop