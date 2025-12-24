Netflix: las 5 imperdibles películas de romance navideño que todos están viendo

Después de haber triunfado durante todo el 2025 con ficciones completamente innovadoras, Netflix decidió consentir a su audiencia en la época navideña. Para trazar dicho objetivo, el servicio de streaming más consumido del mundo ofreció una lista de películas y series que, sin duda alguna, conquistaron a todos.

En medio de todas las producciones destacadas, hoy dentro de este artículo se destacarán solo las películas navideñas que marcaron un antes y un después en la vida de muchos y, por ende, todos deberían ver antes de que finalice el año en curso.

Todo sobre la película Operación Muérdago

La película de Netflix Operación Muérdago se estrenó durante el 2024, fue producida en Estados Unidos y dura 86 minutos. Además, la ficción referenciada es una comedia romántica y familiar que está protagonizada por Nick Bateman y Jen Lilley junto.

Descripción de la película Todo lo que necesito para Navidad

El film Todo lo que necesito para Navidad de Netflix es estadounidense y la trama se desarrolla en 1 hora y 24 minutos. Además, desde la plataforma subrayan que dicha producción contiene romance, música y temáticas relacionadas con la Navidad moderna.

En cuanto al reparto de Todo lo que necesito para Navidad de Netflix, sobresale Harley Jane Kozak, Jamey Sheridan, Ethan Embry y Thora Birch.

Todo sobre la película Navidad Contigo

La ficción Navidad Contigo dura 1 hora y 29 minutos y se estrenó en el año 2022, pero su impacto sigue vigente en la actualidad. Además, es de origen estadounidense y, dentro de su historia, incluye el drama familiar, la comedia y el romance. No obstante, Netflix subraya que el film está protagonizado por actores de renombre como Aimee Garcia y Freddie Prinze.

Qué se sabe sobre la película Un Baile Navideño de Cenicienta

Al igual que otras ficciones, la película Un Baile Navideño de Cenicienta se estrenó durante el año 2024. El film sugerido es protagonizado por Danica McKellar y Oliver Rice. En cuánto al género se refiere, la ficción de Netflix desarrolla una historia de romance navideño con elementos de comedia.

Detalles sobre la película Navidad de Golpe

La película Navidad de Golpe es una comedia romántica que se estrenó durante el 2022, dura 95 minutos y es de origen estadounidense. Además, la ficción de Netflix recomendada está protagonizada por nada más y nada menos que Lindsay Lohan y Chord Overstreet.