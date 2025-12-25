Netflix: las 5 exitosas series que enloquecieron al mundo en 2025 y tienes que ver antes de fin de año

En el 2025, Netflix se propuso a ser el servicio de streaming más consumido del mundo y, como es de suponer, la plataforma en cuestión logró trazar dicho objetivo con ficciones que direccionaron los grandes debates generados en las redes sociales.

Con las producciones próximas a recomendar, Netflix impulsó el interés de la audiencia por consumir sus servicios mensuales y generó expectativas sobre las ofertas que destacarán para el 2026.

Cuáles fueron las 5 series de Netflix más exitosas del 2025

Durante la primera mitad del 2025, Netflix conquistó a su audiencia con el estreno de Si la vida te da mandarinas, una serie que fue lanzada el 7 de marzo y cuenta con 16 capítulos en total.

Tras recaudar un gran éxito global con la ya referida ficción, Netflix se alzó con el lanzamiento de Adolescencia, una miniserie británica de 4 capítulos que salió el 13 de marzo de 2025 y rápidamente dominó las tendencias en más de 93 países.

Posteriormente, para abril del año en curso, Netflix impulsó los números de su plataforma con El Eternauta que debutó en la pantalla chica el 30 de abril de 2025. Esta es una miniserie argentina que tiene 6 capítulos y está protagonizada por el aclamado Ricardo Darín.

Ricardo Darín da vida a Juan Salvo, el protagonista de la historia.

Ya para septiembre y octubre, Netflix acaparó todas las miradas con la segunda temporada de Merlina, y cerró el año con la quinta y última temporada de Stranger Things, misma que sigue dando de qué hablar hasta la fecha.

Cada una de las ficciones mencionadas se mantuvieron dentro de las tendencias de Netflix por varias semanas y recibieron múltiples comentarios favorables por parte de la crítica.

Stranger Things 5. Foto: web.

Es importante mencionar que, en el 2025, Netflix lanzó otras series, películas y documentales que fueron bien recibidos e impulsaron los números internos y el interés global en el servicio de streaming, pero las 5 ficciones previamente referidas lograron una hazaña incomparable que las posiciona en el TOP de las MEJORES.