Polémica con Millie Bobby Brown por su actuación en Stranger Things 5: la ola de críticas por el final de la serie de Netflix

Millie Bobby Brown quedó nuevamente en el punto de la mira después del estreno oficial del Volumen 2 de Stranger Things 5. Los fanáticos de la serie más exitosa de Netflix cuestionaron sin filtros el trabajo actoral que hizo la británica al personificar a Eleven en la temporada final de la ficción.

Cabe mencionar que, antes del estreno de Stranger Things 5, el nombre de Millie Bobby Brown no había dejado de resonar en las redes sociales debido a las constantes polémicas que giraban en torno a su persona. Desde entonces, la situación parece escalar de nivel conforme pasan las semanas.

Repudian la actuación de Millie Bobby Brown en Stranger Things 5

Durante los últimos días, Netflix estrenó el Volumen 2 de Stranger Things 5 e, inesperadamente, los fanáticos quedaron descontentos no solo con el desarrollo de esta parte, sino también con la actuación de Millie Bobby Brown.

De acuerdo con las críticas que se visibilizaron a través de las redes sociales, Millie Bobby Brown no realiza movimientos faciales durante la parte de la serie lanzada, por lo cual, muchos concluyen que habría sido debido a los procedimientos estéticos que esta se realizó en el rostro.

Por otra parte, hay quienes reflexionan sobre las actuaciones de la China Suárez, dando a entender que estas serían mejores que el rol desempeñado por Millie Bobby Brown durante el Volumen 2 de Stranger Things 5.

Críticas por la polémica actuación de Bobby en Stranger Things 5.

Como si lo antes mencionado fuera poco, en medio de las múltiples críticas hacia Millie Bobby Brown también se burlan del difícil trabajo que habrían realizado los creadores de la serie de Netflix al momento de grabar las escenas de la actriz.

Apuntan contra Millie Bobby Brown por su actuación en Stranger Things 5.

Pese a los fuertes señalamientos en contra de Millie Bobby Brown, hay quienes se dispusieron a defender su desempeño, alegando que su desenvolvimiento no sería el problema, sino los sentimientos reprimidos el personaje que le tocó personificar.

Fanáticos defendiendo a Millie Bobby Brown por su actuación en Stranger Things 5.

Pese a las acotaciones previamente mencionadas, Millie Bobby Brown todavía no habló al respecto y, al igual que en todas las polémicas anteriores, se cree que tampoco hará alusión a su desempeño en Stranger Things 5.