Netflix: el verdadero final de Stranger Things 5 explicado por los hermanos Duffer

Tras el lanzamiento del episodio 8 de Stranger Things 5, surgieron múltiples teorías relacionadas con la trama, por tal motivo, Matt y Ross Duffer hablaron al respecto. Los creadores de la exitosa serie de Netflix explicaron algunos hechos que causaron incertidumbre y confusión entre los fanáticos.

Los directores de cine que marcaron a toda una generación hablaron sobre el final de Stranger Things 5 con la revista británica SFX Magazine. Además, hicieron otras tantas acotaciones para medios de renombre como Collider y Variety.

Los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things.

El final de Stranger Things 5 explicado por los hermanos Duffer

En principio, los hermanos Duffer explicaron que tanto Jim Hopper como Joyce Byers se percataron de que Vecna era realmente su excompañero de escuela durante la temporada 4 y 5 de Stranger Things.

Luego, los creadores de la serie aclararon que nadie conoce exactamente el verdadero destino de Eleven, excepto ellos y Millie Bobby Brown (la actriz que interpreta el personaje referenciado).

La temporada final de Stranger Things está en el punto de la mira.

También, en sus declaraciones, los hermanos Duffer se refirieron a la ausencia de los Demogorgons en el final de Stranger Things y, en este punto, mencionaron que ese hecho puntual se dio debido a que Vecna no se esperaba el ataque sorpresa efectuado en su contra.

En otro sentido, los Duffer dejaron a la interpretación del público el final de Vickie y Robin Buckley. Así como también el de Jonathan y Nancy. Aunado a ello, mencionaron que sigue siendo ambiguo si Henry Creel fue manipulado por el Azotamentes o no.

Como si lo antes mencionado fuera poco, los creadores de Stranger Things confesaron que Holly Wheeler y sus amigos no estaban originalmente planeados para ser parte de la Temporada 5, pero antes de las filmaciones, las decisiones tomadas cambiaron de rumbo.

La historia principal de Stranger Things terminó, tras más de 9 años de desarrollo.

Como parte de las revelaciones realizadas, los Duffer aseguraron que no hay ni una escena eliminada de la temporada 5 de Stranger Things, pero sí se dieron a la tarea de recortar algunas de estas por el exceso de llanto.

Para finalizar, los creadores de la aclamada serie de Netflix anticiparon que el spin-off de Stranger Things explorará la historia de la roca dentro del maletín. Sin ambientación en los 80, sin personajes que regresan, sin Hawkins. Con una nueva trama y figuras.