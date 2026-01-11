Netflix: la película rumana no apta para menores que rompe con el romance idealizado y muestra el deseo sin filtros

Netflix se convirtió en el servicio de streaming más consumido del mundo por la cantidad de buenas ofertas audiovisuales que se ubican dentro de su plataforma. Entre tantas ficciones, hay una película de 2019 que sobresale entre el resto, ya que está basada en la novela autobiográfica del comediante rumano Andrei Ciobanu.

La cinta en cuestión no es apta para menores de edad por su contenido explícito y dura aproximadamente 109 minutos, lo que en líneas generales se traduciría a 1 hora 49 minutos. Para esta ocasión, Netflix contó con la dirección de la aclamada Cristina Jacob, quien tiene una trayectoria impecable dentro de la industria audiovisual.

La película previamente referenciada se llama Oh, Ramona! y, aunque no es un estreno reciente, la trama que desarrolla sigue dando de qué hablar en la actualidad.

De qué trata la película Oh, Ramona!

Según la reseña ofrecida por Netflix, la trama principal de esta película se centra en Andrei, un chico algo torpe y poco popular que vive sumergido en un abismo de deseo por la espectacular Ramona, la chica más deseada del instituto. Sin embargo, tras ser rechazado y sufrir por este amor no correspondido, su vida da un vuelco abismal cuando conoce a Anemona durante unas vacaciones, una mujer que lo arrastra a un mundo de pasión y dilemas morales que nunca imaginó.

El protagonista de esta película de Netflix se ve atrapado en un triángulo amoroso donde la traición, la mentira y la confusión íntima juegan un papel importante. El joven debe decidir entre seguir obsesionado con su amor platónico de la infancia o entregarse a la madurez y al deseo que le ofrece su nueva conquista, en una serie de escenas explícitas y situaciones hilarantes que ponen a prueba su cordura.

La película explora con honestidad cómo el primer gran amor puede convertirse en un peligroso juego de sentimientos encontrados que te cambia para siempre.

Reparto de la película Oh, Ramona!

Bogdan Iancu como Andrei.

Aggy K. Adams como Ramona.

Holly Horne como Anemona.

Basil Eidenbenz como Alin.

Andromeda Godfrey como Alfred (Madre de Andrei).

Leonardo Boudreau como Silviu.

Adina Stetcu como Raluca.

Ioachim Ciobanu como El Sacerdote.

Tráiler de la película Oh, Ramona!