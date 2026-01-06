Netflix: la película francesa para adultos que explora el deseo y el amor sin filtros

Dentro de la plataforma de Netflix hay muchas producciones que todavía no han sido descubiertas por los suscriptores, entre las cuales sobresale la película que se recomendará a continuación. Pese a ser invisible para algunos, la trama de esta propuesta audiovisual cautivó a miles mediante las redes sociales y se volvió tendencia mundial.

La película en cuestión es francesa, fue dirigida por Abdellatif Kechiche y se estrenó durante el año 2013. En cuanto a la duración se refiere, esta cinta se completa en 179 minutos y la trama explora en profundidad el deseo, el amor y la identidad de la pareja protagónica presentada.

El film no apto para menores de edad originalmente se llama La Vie d’Adèle, pero en las plataformas de streaming sobresale como Blue Is the Warmest Colour. También aparece por su nombre en español La vida de Adèle y en la descripción informan que está basada en la novela gráfica homónima de Julie Maroh.

La película de Netflix que está en tendencia dura 180 minutos.

De qué trata la película Blue Is the Warmest Color

De acuerdo con la reseña destacada en la plataforma de Netflix, la trama de esta película sigue a Adèle, una adolescente cuya vida cambia de forma radical cuando conoce a Emma, una joven artista de cabello azul que despierta en ella un deseo incontrolable.

A través de escenas explícitas y de un realismo no apta para menores, vemos cómo la pasión inicial que surge entre las protagonistas de esta película se transforma en una relación compleja llena de dilemas morales, diferencias sociales y una traición devastadora que marcará el destino de ambas para siempre.

Este peligroso viaje emocional muestra la evolución de Adèle desde la inocencia hasta la madurez más dolorosa, manteniendo una intriga constante sobre si el amor podrá sobrevivir al desgaste del tiempo. La propuesta de Netflix es una experiencia que te atrapará de principio a fin y que, a pesar de su duración, es ideal para quienes buscan una historia que les remueva las fibras más profundas del alma.

El título original de la película de Netflix se llama La Vie d'Adèle.

Reparto de la película Blue Is the Warmest Color

Léa Seydoux como Emma.

Adèle Exarchopoulos como Adèle.

Salim Kechiouche como Samir.

Catherine Salée como la madre de Adèle.

Benjamin Siksou como Antoine.

Alma Jodorowsky como Béatrice.

Aurélien Recoing como el padre de Adèle.

Mona Walravens como Lise.

Jérémie Laheurte como Thomas.

