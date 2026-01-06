La sorpresiva decisión que tomaría Netflix sobre el contenido para adultos en su plataforma

En medio del indiscutible éxito que recaudó el contenido lanzado durante el 2025, todo parece indicar que Netflix está a punto de tomar una importante decisión. De acuerdo con la información que transcendió en la plataforma X, el servicio de streaming más consumido del mundo tendría la intención de habilitar una nueva categoría dentro de su catálogo de ofertas.

Más exactamente, Netflix se dispondría a sumar, el próximo mes, una nueva categoría a su plataforma de streaming y la misma se titularía “Netflix Alfer Dark”. En ese sentido, la cuenta oficial de HoopsCrave explicó qué tipo de películas o series añadirían a tal sección.

La película recomendada de Netflix originalmente se llama Rebecca.

Según la información que circula en la web, dentro de Netflix Alfer Dark estarían todas las películas y series subidas de tono, o con escenas explícitas que no sean aptas para menores de 16 años. Igualmente, es importante resaltar que, hasta la fecha, el servicio de streaming más consumido de la Argentina no oficializó los hechos.

Es decir que, por el momento, Netflix no emitió una confirmación oficial de la información que circula en las redes sociales, pero se espera que el escenario se esclarezca durante los próximos días. En cualquier caso, dentro de la plataforma existe una advertencia sobre las películas que no son aptas para menores.

La decisión que tomaría Netflix con el contenido de adulto en su plataforma.

Los señalamientos marcados dentro de la plataforma de Netflix

Cada película o serie de Netflix tiene dentro de su clasificación un indicativo que señala si la producción en cuestión podría ser vista por menores de edad o, en su defecto, sería un contenido no apto para los más pequeños debido a sus explícitas tramas.

También, Netflix subraya en su plataforma el género de la película o serie seleccionada para, posteriormente, dar un resumen de lo que sería el relato principal de la historia a desarrollar. Por las acotaciones previamente señaladas, se sabe que el contenido para adultos está de alguna forma clasificado, pero no separado.

La película impulsada por Netflix se llama Homesick.

En caso de crear una nueva categoría para las películas y series de adultos, Netflix marcaría de manera significativa la separación de forma pronunciada para complacer y, al mismo tiempo, alertar a su audiencia.