Netflix: la película alemana no apta para menores que sacudió a todos y generó polémica por su contenido explícito

Dentro del extenso catálogo de ofertas de Netflix se encuentra una película que, tras su estreno mundial producido en 2016, no ha dejado de ser tema de conversación en redes sociales. La ficción en cuestión dura menos de dos horas y es de origen alemán.

Para ser exactos, la propuesta audiovisual que se recomendará a continuación dura 1 hora y 34 minutos. La película no está basada en hechos reales, pero sí está inspirada en una historia real, ya que adapta la autobiografía de Sonia Rossi, la joven cuya experiencia en Berlín dio origen al libro en el que se basa la cinta.

El film referenciado previamente originalmente se llama Fucking Berlin, pero en algunos países destaca como Maldito Berlín.

La película de Netflix sugerida dura menos de 2 horas.

De qué trata la película Fucking Berlin

De acuerdo con la reseña de Netflix, la trama principal de esta película sigue a Sonia, una estudiante brillante que se muda a Berlín con la ilusión de estudiar matemáticas, pero que pronto se enfrenta a la brutal realidad de no poder costearse la vida en la gran metrópolis.

Lo que comienza como una necesidad económica se transforma en un peligroso juego de doble identidad cuando Sonia decide entrar en el mundo de la prostitución. A través de escenas explícitas y momentos de una tensión abismal, vemos cómo la protagonista de la película navega entre sus clases universitarias y una vida nocturna cargada de deseo, traición y dilemas morales que amenazan con destruirla por completo.

La historia es un viaje emocional donde la búsqueda del amor y la estabilidad choca frontalmente con la cruda industria del sex... La cinta nos sumerge en una intriga constante sobre si Sonia logrará mantener el control de su vida o si será devorada por el sistema, en un entorno donde el peligro acecha tras cada encuentro íntimo.

La película de Netflix sugerida se llama Fucking Berlin.

Reparto de la película Fucking Berlin

Svenja Jung como Sonia.

Mateusz Dopieralski como Ladja.

Christoph Letkowski como Milan.

Charley Ann Schmutzler como Jule.

Rudolf Martin como el Dr. Brenner.

Tráiler de la película Fucking Berlin