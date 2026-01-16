Netflix: la romántica película polaca de 102 minutos que cautivó a millones y es furor en la plataforma

Se acerca el mes del amor y de la amistad, por tal motivo Netflix no quiso quedarse atrás. En esta oportunidad, el servicio de streaming más consumido del mundo sumó a su catálogo de ofertas una película que, sin duda alguna, te hará disfrutar al máximo la temporada en cuestión.

El film que se recomendará a continuación se estrenó durante el 2021, es de origen polaco y dura 102 minutos en total. En cuanto a la trama se refiere, esta presenta elementos de romance, deseo y suspenso.

La película dirigida por el aclamado Filip Zylbercuadrado originalmente se titula Miłość do kwadratu, pero dentro del buscador interno de Netflix sobresale como Amor al cuadrado.

La película de Netflix recomendada se llama Amor al cuadrado.

De qué trata la película Amor al cuadrado

De acuerdo con la reseña de Netflix, esta película se enfoca en Monika, una profesora de escuela primaria, seria y responsable, que oculta un secreto impactante. Para pagar las deudas de su padre, lleva una doble vida como “Klaudia”, una misteriosa y cotizada modelo publicitaria que siempre aparece bajo un maquillaje que la hace irreconocible.

La trama de la apuesta de Netflix se intensifica cuando la protagonista conoce a Enzo, un periodista mujeriego y egocéntrico que es obligado a trabajar con la modelo “Klaudia” en una campaña. El peligro real comienza cuando Enzo se enamora perdidamente de la modelo, sin tener la menor idea de que ella es la misma profesora con la que choca constantemente en la vida real.

Atrapada entre sus dos realidades, Monika deberá decidir cuánto tiempo más puede mantener la mentira antes de que su mundo colapse. Esta película te mantendrá pegado a la pantalla, preguntándote qué pasará cuando el secreto más explosivo de su vida salga a la luz.

La película sugerida de Netflix dura menos de 3 horas.

Reparto de la película Amor al cuadrado

Adrianna Chlebicka como Monika Grabarczyk / “Klaudia” (la profesora con una doble vida secreta).

Mateusz Banasiuk como Enzo / Stefan (el periodista mujeriego que cae en la red).

Mirosław Baka como el padre de Monika.

Krzysztof Czeczot como Jacek Szczepański.

Anna Smołowik como Ilona (la jefa y amante despechada).

Tomasz Karolak como el Director de la escuela.

Jacek Knap como Andrzej.

Helena Mazur como Ania.

Tráiler de la película Amor al cuadrado