Netflix: la nueva película de drama policial con escenas explícitas de suspenso que sobresale entre las más vistas

En las últimas horas, Netflix estrenó dentro de su plataforma de streaming la película perfecta para ver durante el fin de semana. El film en cuestión es de origen estadounidense y dura 113 minutos exactamente.

Para esta nueva apuesta audiovisual, Netflix contó con la dirección del aclamado Joe Carnahan y la participación especial de Ben Affleck. La película de acción policial y suspenso referenciada se llama The Rip, pero en Latinoamérica sobresale como El botín.

La película de Netflix sugerida dura 2 horas.

De qué trata la película El botín

De acuerdo con la reseña ofrecida por Netflix, la trama de esta película sigue a un grupo de policías de élite en Miami, liderados por el Teniente Dane Dumars y el Sargento JD Byrne. Durante lo que parecía ser una redada rutinaria en una casa de seguridad, el equipo descubre 20 millones de dólares en efectivo que no figuran en ningún registro oficial.

A partir de ese hallazgo, el sueño de una vida mejor se convierte en una pesadilla. Mientras el grupo debate si quedarse con el dinero o entregarlo, la desconfianza empieza a devorarlos desde adentro, desatando una espiral de traición y sospechas donde nadie está a salvo, ni siquiera los mejores amigos.

Atrapados en la casa y rodeados por fuerzas externas que quieren recuperar su dinero, los protagonistas enfrentan un conflicto impactante: el enemigo no está solo afuera, sino sentado a su lado. Esta apuesta de Netflix es un thriller policial de 113 minutos que te mantendrá con el corazón en la mano, explorando la corrupción y la codicia en su estado más puro.

Reparto de la película El botín

Matt Damon como el Teniente Dane Dumars.

Ben Affleck como el Sargento JD Byrne.

Sasha Calle como la agente infiltrada.

Steven Yeun como el contacto clave del bajo mundo.

Teyana Taylor como la figura misteriosa que detona el conflicto.

Catalina Sandino Moreno como la voz de la conciencia en medio del caos.

Kyle Chandler como el alto mando bajo sospecha.

Scott Adkins como el brazo ejecutor en las escenas de acción más brutales.

Tráiler de la película El botín