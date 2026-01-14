Netflix: la erótica película polaca basada en hechos reales que conquistó a todos con una trama sin filtros

Dentro de las muchas apuestas audiovisuales que han impactado de manera significativa en Netflix, se encuentra una llamativa película polaca que fue dirigida por Maria Sadowska y está basada en hechos reales. La cinta originalmente se estrenó en 2021, pero el servicio de streaming más consumido del mundo la sumó a su plataforma en 2024.

La película erótica en cuestión se apoderó de las tendencias globales por sus escenas explícitas y contenido provocador. Además, Netflix subraya que tal cinta dura 2 horas y 20 minutos, por lo cual, se puede reproducir cualquier día de la semana.

El film basado en hechos reales tomó como fuente la novela Girls from Dubai del autor Piotr Krysiak, que expone la implicación de algunas figuras del entretenimiento polaco en el mercado íntimo de los Emiratos Árabes Unidos. La apuesta audiovisual antes referenciada se titula El precio del placer.

La película sugerida de Netflix es polaca.

De qué trata la película El precio del placer

De acuerdo con la reseña de Netflix, esta apuesta audiovisual es un drama erótico basado en hechos reales que narran la vertiginosa vida de Emi, una joven ambiciosa que decide escapar de su monótona realidad convirtiéndose en una escort de lujo. Lo que comienza como un sueño de riqueza, pronto se transforma en una pesadilla abismal de traición y deseo en los lugares más exclusivos del mundo.

Emi asciende rápidamente hasta convertirse en la encargada de reclutar a modelos y celebridades polacas para satisfacer los caprichos de jeques árabes y multimillonarios. Sin embargo, detrás del brillo del oro y los yates de lujo, se esconde una red de explotación y dilemas morales donde el precio por el éxito termina siendo demasiado alto y peligroso.

Esta cinta enloqueció a todos por su crudeza y sus escenas explícitas, convirtiéndose en un fenómeno mundial que expone el lado más oscuro de la ambición humana. Es la opción ideal para ver este fin de semana, ya que te atrapará de principio a fin y te dejará cuestionando qué estarías dispuesto a hacer por una vida de lujos.

La película de Netflix recomendada se titula El precio del placer.

Reparto de la película El precio del placer

Paulina Gałązka como Emi.

Katarzyna Figura como Dorota.

Katarzyna Sawczuk como Marianna.

Olga Kalicka como Kamila.

Giulio Berruti como Samuele.

Jozef Pawlowski como Bartek.

Andrea Preti como Bahir.

Iacopo Ricciotti como Giovanni.

Luca Molinari como Santino.

Tomasz Sobczak como el detective.

Tráiler de la película El precio del placer