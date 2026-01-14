La Reina del Flow regresa con su temporada 3: dónde verla y cuántos capítulos trae

Luego de la expectativa que generaron durante todo el 2025, Netflix finalmente lanzó la tercera temporada de La Reina del Flow este 14 de enero de 2026. Cabe mencionar que, el debut oficial de la ficción se realizó primeramente en la televisión colombiana y, luego, el servicio de streaming más consumido del mundo amplió su reproducción.

Para esta nueva edición, La Reina del Flow tendrá una historia que mezcla elementos de drama, suspenso y romance. Además, contará con un total de 64 capítulos que serán lanzados de forma gradual en la plataforma.

Según la data existente, la primera temporada de La Reina del Flow tuvo 82 episodios y la segunda 98, por lo cual sorprendió que para esta edición el número bajara de forma significativa. Igualmente, los fanáticos de dicha serie recibieron de manera positiva la apuesta audiovisual de Netflix.

La tercera temporada de La Reina del Flow ya está disponible en Netflix.

De qué trata La Reina del Flow T3

De acuerdo con la reseña de Netflix, la tercera edición de esta serie retoma la explosiva vida de Yeimy Montoya, una talentosa compositora y cantante que, tras haber cobrado una venganza histórica en el pasado, ahora debe enfrentarse a una amenaza abismal. En esta temporada, el género urbano y el suspenso se mezclan en una trama de éxito total que no da respiro.

Para quienes se unen ahora a este fenómeno mundial, la historia es simple pero impactante: Yeimy y su eterno rival y amor, Charly Flow, intentan mantener su reinado en la industria musical. Sin embargo, la aparición de nuevos enemigos y secretos oscuros pone a prueba su lealtad, desatando dilemas morales y enfrentamientos cargados de adrenalina en el mundo del reggaetón.

La trama se vuelve peligrosa cuando la familia y la carrera de la “Reina” corren un riesgo mortal, obligándola a luchar contra sus propios demonios. Esta serie te atrapará de principio a fin con sus giros inesperados y su música pegajosa, siendo la opción perfecta para quienes buscan una historia de superación y venganza que se puede disfrutar intensamente.

La tercera temporada de La Reina del Flow cuenta con más de 50 capítulos.

Reparto de La Reina del Flow T3

Carolina Ramírez como Yeimy Montoya.

Carlos Torres como Charly Flow.

Juan Manuel Restrepo como Erick (Pez Koi).

Mariana Gómez como Irma (El Huracán).

Marcelo Dos Santos como Mike Rivera.

Adriana Arango como Ligia Martínez.

Juan Palau como Drama Key.

Alisson Joan como Sky (La nueva revelación).

Eduardo Pérez como Rusvel Perlaza.

Mauricio Cújar como Freddy Giraldo.

Michell Orozco como Soraya.

Manolo Alzamora como Jerónimo Vallejo.

Rami Herrera como Genoveva Vallejo.

Juana Arboleda como Brenda Piedrahíta.

Carlos Fernández como Ángel Botero.

Tráiler de La Reina del Flow T3