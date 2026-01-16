En El Barro: Netflix confirmó cuándo se estrena la temporada 2 con Ana Garibaldi y la China Suárez

Después del éxito recaudado con la primera temporada, Netflix anunció de manera oficial el lanzamiento de la segunda edición de En El Barro. Cabe mencionar que la llegada de esta nueva apuesta audiovisual tiene a todos expectantes por la participación especial que tendrá la China Suárez.

Ahora bien, de acuerdo con la información ofrecida por el equipo de Netflix, la segunda temporada de En El Barro se estrenará en febrero. Por el momento, no comunicaron el día exacto del debut referido, pero sorprendieron con imágenes inéditas de esta nueva entrega.

La primera edición de En El Barro se mantuvo 10 semanas dentro de las series más vistas a nivel mundial y, tras su primera semana de estreno, acumuló un total de 5.6 millones de visualizaciones. Por tal motivo, se espera que la nueva edición sea todo un éxito.

La China Suárez en la próxima edición de En El Barro.

De qué tratará la segunda temporada de En El Barro

De acuerdo con la reseña ofrecida por Netflix, Gladys, “la Borges” volverá a la Quebrada, pero en esta ocasión la cárcel ya no será la misma. Habrán nuevas bandas que ejercerán la violencia para imponer sus reglas y se presentarán otras formas de delincuencia organizada.

Aunado a ello, el nuevo ecosistema penal de En El Barro estará liderado por la temible Gringa Casares, quien manejará a las otras reclusas a su antojo mientras que “las embarradas” lucharán por sobrevivir a este crudo escenario.

En El Barro 2 con Alejandra "Locomotora" Oliveras.

Reparto de la serie En el barro T2

Para esta nueva entrega, la serie contará con la participación de los siguientes profesionales: Ana Garibaldi, Eugenia Suárez, Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta, Inés Estévez, Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca.

También, tendrá la aparición especial de figuras como la de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago, Juan Minujín,Verónica Llinás y Gerardo Romano.

Tráiler de la serie En el barro T2