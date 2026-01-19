Netflix: el nuevo e innovador K-Drama que está revolucionando las redes y apunta a ser un éxito global

El pasado 17 de enero Netflix sorprendió con un nuevo K-drama. La ficción en cuestión rápidamente se posicionó dentro del Top 10 de las tendencias globales en la aplicación y la trama que allí se relata es uno de los principales temas de conversación que hoy sobresalen en las redes sociales.

La miniserie que se recomendará a continuación cuenta con 16 capítulos en total que duran aproximadamente 70 minutos. En cuanto al género se refiere, esta apuesta audiovisual de Netflix es una comedia que contiene elementos de drama y crimen.

La serie escrita por Moon Hyun-kyung y dirigida por Park Seon-ho, se titula La infiltrada Srta. Hong, aunque originalmente figura dentro de Asia como 언더커버 미쓰홍.

De qué trata serie La infiltrada Srta. Hong

De acuerdo con la reseña de Netflix, la historia central de esta serie sigue a una brillante inspectora financiera que, para desmantelar una red de corrupción masiva, debe asumir una identidad falsa y retroceder en el tiempo, infiltrándose en una realidad donde cada paso en falso puede ser el último.

La intriga se dispara cuando la protagonista de la serie de Netflix descubre que el objetivo de su misión es, nada más y nada menos, que su gran amor de juventud, ahora convertido en un frío ejecutivo. Entre el deseo reprimido y el deber profesional, ella deberá navegar dentro de un laberinto de traición y secretos corporativos mientras intenta no ser descubierta en un juego donde las apuestas son de vida o muerte.

La tensión de la serie resulta ser constante mientras la protagonista se enfrenta a recuerdos traumáticos y a una red de criminales que no se detendrán ante nada para proteger su imperio. Con escenas cargadas de adrenalina y giros de guion que han revolucionado las redes sociales, la ficción de Netflix plantea una pregunta inquietante: ¿hasta dónde llegarías por la justicia si el precio es destruir a quien alguna vez amaste?

Reparto de la serie La infiltrada Srta. Hong

Park Shin-hye como Hong Geum-bo.

Go Kyung-pyo como Shin Jeong-wu.

Ha Yoon-kyung como Ko Bok-hui.

Jo Han-gyeol como Albert Oh.

Lee Deok-hwa como Kang Pil-beom.

Baek Ji-won como Lee Soon-jung.

Kim Mi-hwa como Na Gyeum-soon.

Lee Ji-ha como Kim Man-ja.

Hwang Jung-min como Sim Mal-seon.

Seo Jin-won como Gwon Chang-su.

