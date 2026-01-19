Willem Dafoe llega a la Argentina para presentar su nueva película: dónde y cuándo se estrena

El próximo 31 de enero, uno de los actores más respetados de la industria cinematográfica aterrizará en Buenos Aires para presentar su nuevo e impactante trabajo audiovisual. Se trata de Willem Dafoe, quien pisará la Argentina con el fin de promocionar la película The Souffleur.

El film se presentará en la sala del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires Malba y, durante el evento referido, no solo se reconocerá el impecable trabajo de Willem, también se le hará un destaque especial al aclamado cineasta argentino Gastón Solnicki, quien dirigió la cinta en cuestión.

Cabe mencionar que The Souffleur es una película que se estrenó durante el 2025 y combina elementos como el drama, la comedia negra y la ficción dentro de una misma trama. La cinta dura menos de dos horas y, hasta la fecha, no se encuentra disponible en Netflix, Prime Video, HBO Max o Disney+, pero se espera que durante el año en curso pueda proyectarse en alguna de estas plataformas de streaming.

Willem Dafoe y Gastón Solnicki.

De qué trata la película The Souffleur

De acuerdo con la reseña oficial, esta película presenta al legendario Willem Dafoe como Lucius Glanz, un hombre cuya existencia está ligada a un histórico hotel de Viena tras 30 años de servicio. El caos se desata cuando el protagonista descubre que su refugio ha sido vendido a un empresario argentino, quien planea aniquilar el edificio para dar paso a la modernidad más despiadada.

La trama de la película se sumerge en una espiral de paranoia y espionaje cuando Lucius, junto a su hija y un grupo de empleados leales, decide resistir la demolición. No es solo una lucha por ladrillos; es un descenso peligroso a la desesperación de quien se niega a ser borrado. La narrativa nos arrastra por pasillos oscuros y secretos familiares, donde el deseo de preservar el pasado se convierte en una misión de vida o muerte.

Con un ritmo que genera una intriga constante, la película retrata la batalla desesperada contra el avance implacable del capital. Es un relato sobre el dolor de ver cómo el único hogar conocido se desvanece. Sin duda alguna, es una experiencia cinematográfica que te atrapará de principio a fin.

Tráiler de la película The Souffleur