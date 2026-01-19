Timothée Chalamet fue amenazado durante el rodaje de Marty Supreme y el escalofriante episodio salió a la luz

Tras el estreno mundial de la película Marty Supreme, una impactante revelación salió a la luz. Más exactamente, Timothée Chalamet confesó que, durante las grabaciones de tal ficción, fue amenazado por un hombre que hacía de extra para la cinta mencionada.

La anécdota referida salió a la luz en el proceso promocional de Marty Supreme, cuando el actor estadounidense (que protagoniza tal ficción) se dispuso a realizar una sesión de preguntas y respuestas rápidas en Los Ángeles.

Timothée Chalamet en Marty Supreme.

La preocupante confesión de Timothée Chalamet

De una forma explícita, pero sin revelar el nombre de la persona involucrada, Timothée Chalamet contó: “Prefiero no decir quién fue, pero en esa secuencia del motel hay muchos participantes que no son actores profesionales. Me resulta muy emocionante trabajar con ellos, aunque a veces se necesitan varias tomas para lograr lo que buscas”.

Luego, siguió con el relato y destacó aquella experiencia que lo aterró: “En esa escena yo estaba muy encima de él, intentando provocarlo para que se enojara conmigo. Le decía a Josh (Safdie): ‘No se está enojando, no se está enojando’. Hicimos otra toma y entonces el hombre me dijo: ‘Acabo de pasar 30 años en prisión. De verdad no quieres meterte conmigo. No quieres verme enojado’. Yo miré a Josh y le dije: ‘Dios mío, ¿con quién me pusiste a actuar?’”.

Timothée Chalamet sobre la amenaza que recibió.

Pese a lo vivido, Timothée contó la anécdota con humor. Cabe mencionar que el actor en cuestión se ha consolidado en pocos años como una de las figuras más singulares y magnéticas del cine contemporáneo, gracias a una carrera marcada por elecciones arriesgadas y una notable sensibilidad actoral.

Alcanzó reconocimiento mundial con Call Me by Your Name (2017), interpretación que le valió una nominación al Óscar y lo posicionó como un actor capaz de transmitir vulnerabilidad y complejidad emocional. Desde entonces ha alternado entre el cine de autor y las grandes producciones, trabajando con directores como Greta Gerwig (Little Women), Denis Villeneuve (Dune y Dune: Part Two), Wes Anderson (The French Dispatch) y Luca Guadagnino (Bones and All).

Timothée Chalamet durante las grabaciones de Marty Supreme.

Su presencia escénica, combinada con una construcción de personajes intensa y poco convencional, ha hecho que Chalamet sea un referente generacional y uno de los intérpretes más influyentes de su tiempo.