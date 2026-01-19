Timothée Chalamet fue amenazado durante el rodaje de Marty Supreme y el escalofriante episodio salió a la luz

Tras el estreno mundial de la película Marty Supreme, una impactante revelación salió a la luz. Más exactamente, Timothée Chalamet confesó que, durante las grabaciones de tal ficción, fue amenazado por un hombre que hacía de extra para la cinta mencionada.
La anécdota referida salió a la luz en el proceso promocional de Marty Supreme, cuando el actor estadounidense (que protagoniza tal ficción) se dispuso a realizar una sesión de preguntas y respuestas rápidas en Los Ángeles.
La preocupante confesión de Timothée Chalamet
De una forma explícita, pero sin revelar el nombre de la persona involucrada, Timothée Chalamet contó: “Prefiero no decir quién fue, pero en esa secuencia del motel hay muchos participantes que no son actores profesionales. Me resulta muy emocionante trabajar con ellos, aunque a veces se necesitan varias tomas para lograr lo que buscas”.
Luego, siguió con el relato y destacó aquella experiencia que lo aterró: “En esa escena yo estaba muy encima de él, intentando provocarlo para que se enojara conmigo. Le decía a Josh (Safdie): ‘No se está enojando, no se está enojando’. Hicimos otra toma y entonces el hombre me dijo: ‘Acabo de pasar 30 años en prisión. De verdad no quieres meterte conmigo. No quieres verme enojado’. Yo miré a Josh y le dije: ‘Dios mío, ¿con quién me pusiste a actuar?’”.
Pese a lo vivido, Timothée contó la anécdota con humor. Cabe mencionar que el actor en cuestión se ha consolidado en pocos años como una de las figuras más singulares y magnéticas del cine contemporáneo, gracias a una carrera marcada por elecciones arriesgadas y una notable sensibilidad actoral.
Alcanzó reconocimiento mundial con Call Me by Your Name (2017), interpretación que le valió una nominación al Óscar y lo posicionó como un actor capaz de transmitir vulnerabilidad y complejidad emocional. Desde entonces ha alternado entre el cine de autor y las grandes producciones, trabajando con directores como Greta Gerwig (Little Women), Denis Villeneuve (Dune y Dune: Part Two), Wes Anderson (The French Dispatch) y Luca Guadagnino (Bones and All).
Su presencia escénica, combinada con una construcción de personajes intensa y poco convencional, ha hecho que Chalamet sea un referente generacional y uno de los intérpretes más influyentes de su tiempo.