Matt Damon expone a Netflix con una revelación inesperada y el shock es total: “Nos piden que…”

El 16 de enero del año en curso, Netflix estrenó a través de su plataforma The Rip, una película de crimen y suspenso protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck. Como es de suponer, el servicio de streaming más consumido del mundo realizó las promociones correspondientes de dicha ficción y fue entonces cuando surgió la polémica revelación.

Más exactamente, Matt se presentó en el podcast The Joe Rogan Experience para promocionar la cinta de Netflix y, entre tantos puntos abordados, el actor estadounidense se refirió a cómo las plataformas de streaming están influyendo en la estructura y ritmo de las películas.

Matt Damon, actor y guionista estadounidense.

Qué dijo Matt Damon sobre Netflix

Para ser más exactos, Matt Damon dijo: “La forma estándar de hacer una película de acción, según aprendimos, era tener tres escenas importantes: una en el primer acto, otra en el segundo, y otra en el tercero, y la gran escena con todas las explosiones en el tercer acto era el final”.

Sin embargo, Damon reveló que, durante la creación de los guiones, Netflix trabaja diferente: “Dice: ‘¿Podemos meter algo impactante en los primeros cinco minutos? Queremos que la gente se quede. Y no estaría mal si reiteraras la trama tres o cuatro veces en el diálogo, porque la gente está con sus teléfonos mientras la ve.’”

Matt Damon sobre Netflix.

Debido a la sorpresa que generó dicha confesión, el actor reafirmó: “Te piden que expliques la trama tres o cuatro veces en los diálogos porque la gente está con sus teléfonos”. De tal manera, reflexionó sobre cómo la estructura y ritmos de las películas van cambiando debido a la influencia de las plataformas de streaming de alto impacto como Netflix.

Matt Damon ha construido una de las trayectorias actorales más sólidas y versátiles de su generación, combinando éxito comercial con prestigio crítico. Se dio a conocer mundialmente con Good Will Hunting (1997), película que coescribió y que le valió un Óscar al Mejor Guion Original, estableciéndolo como un talento integral de Hollywood.

Desde entonces ha alternado entre grandes franquicias y cine de autor, destacándose como el agente Jason Bourne en la saga iniciada con The Bourne Identity (2002), y trabajando con directores de primer nivel como Steven Spielberg (Saving Private Ryan), Martin Scorsese (The Departed), Ridley Scott (The Martian), Christopher Nolan (Interstellar) y los hermanos Coen (True Grit).

Matt Damon se sincera sobre las exigencias de Netflix.

Su capacidad para encarnar tanto héroes de acción como personajes complejos y vulnerables lo ha convertido en una figura clave del cine contemporáneo, con una filmografía que refleja consistencia, ambición y una notable evolución artística.