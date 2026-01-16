En El Barro: quiénes son los reconocidos actores que se suman a la segunda temporada de la serie de Netflix

Durante las últimas horas, Netflix confirmó que la segunda edición de En El Barro se estrenará en febrero. Dentro de un mismo contexto, el servicio de streaming adelantó que, para esta nueva entrega, contarán con la participación especial de algunas figuras masculinas.

En principio, Netflix destacó que el elenco principal de la segunda temporada de En El Barro estará integrado por Ana Garibaldi, Eugenia Suárez, Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez.

Luego, a tales figuras se suma Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca. Tras haber destacado el nombre de dichas actrices, Netflix informó que, para la segunda edición de En El Barro contarán con la participación especial del aclamado actor y modelo Victorio D’Alessandro.

Victorio D’Alessandro se suma a En El Barro.

Por si fuera poco, En El Barro 2 tendrá escenas especiales con el también actor Osmar Núñez. A la lista de nuevas y renombradas figuras se suma el intérprete Pablo Rago, el director de cine Juan Minujín y el cantante L-Gante.

Después, como actor invitado, el servicio de streaming más consumido del mundo sumó al popular Gerardo Romano y a la actriz Verónica Llinás. Sin duda alguna, gran parte del elenco de la serie fue renovado debido al cierre de las historias de algunos personajes que se hicieron en la primera edición.

De cualquier forma, esta nueva temporada promete estar cargada de muchos elementos nuevos en la trama principal, lo cual podría ser un indicio del éxito que recaudaría la ficción tras su estreno oficial en Netflix.

Osmar Núñez actuará en la segunda temporada de En El Barro.

De qué tratará la segunda temporada de En El Barro

Según la reseña ofrecida por Netflix, Gladys, “la Borges” volverá a la Quebrada, pero en esta ocasión la cárcel ya no será la misma. Habrán nuevas bandas que ejercerán la violencia para imponer sus reglas y se presentarán otras formas de delincuencia organizada.

Aunado a ello, el nuevo ecosistema penal de En El Barro estará liderado por la temible Gringa Casares, quien manejará a las otras reclusas a su antojo mientras que “las embarradas” lucharán por sobrevivir a este crudo escenario.

Tráiler de la serie En el barro T2