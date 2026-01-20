Netflix impacta en el cine argentino con una película protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani: de qué tratará

Durante las últimas horas, Netflix anunció el comienzo de las grabaciones de Felicidades, una película argentina basada en la exitosa obra teatral de Mariano Pensotti. El proyecto tendrá como protagonistas a Adrián Suar y Griselda Siciliani y estará dirigido por Álex de la Iglesia, quien debuta en una producción local para la plataforma de streaming.

Además de Suar y Siciliani, la película reúne a figuras de renombre como Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal y Mónica Raiola, con la participación especial de Diego Capusotto.

El rodaje de esta cinta se realizará íntegramente en Buenos Aires y la producción está a cargo de Preludio, lo que la posiciona como una de las grandes apuestas de Netflix en el país para los próximos años.

Adrián Suar, Álex de la Iglesia y Griselda Siciliani.

El director español explicó que la historia no busca mostrar la felicidad como un objetivo ideal, sino como un conflicto constante. Desde su mirada, los personajes intentan sostener una imagen familiar que se desmorona frente a situaciones extremas, con humor ácido y momentos incómodos que reflejan contradicciones muy humanas.

Por su parte, Suar destacó el valor de llevar esta obra al cine y celebró volver a compartir proyecto con Siciliani, además de trabajar con un realizador de fuerte identidad narrativa. La película, basada en el texto original de Pensotti, combina comedia, drama y absurdo, por lo cual se podría ver durante cualquier día de la semana.

Casi 10 años después, se filtró el inesperado motivo de la separación de Griselda Siciliani y Adrián Suar.

De qué tratará la nueva película de Netflix, Felicidades

La historia de esta película parte de una situación simple: un cumpleaños. Un hombre decide organizar una celebración especial para intentar recomponer su relación de pareja, pero lo que parecía una noche perfecta se transforma rápidamente en un caos inesperado.

Los invitados comienzan a mostrar su lado más oculto cuando la aparición de un médium rompe la armonía y deja al descubierto secretos, engaños y conflictos que nadie esperaba enfrentar. Todo ocurre dentro de una casa que parece tener voluntad propia y que empuja a los personajes al límite. Sin dudas, esta nueva apuesta de Netflix promete atrapar al público de principio a fin.