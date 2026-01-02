Netflix: la nueva miniserie británica que te dejará sin aliento en tan solo 8 capítulos llenos de drama y suspenso

Con el fin de empezar el 2026 por todo lo alto, Netflix estrenó una nueva serie británica que promete ser una de las ficciones más exitosas del año. El servicio de streaming más consumido del mundo capturó la atención de todos con el lanzamiento de esta propuesta audiovisual, que cuenta con 8 capítulos en total.

La serie referenciada originalmente se llama Run Away, pero dentro de Netflix aparece reflejada como En Fuga. Esta producción de suspenso es una adaptación de la novela homónima del aclamado autor de thrillers, Harlan Coben y, como es de suponer, la trama es tan impactante que generó todo tipo de debates en las redes sociales tras su estreno en la pantalla chica.

La nueva serie de Netflix se estrenó el 1 de enero de 2026 y cuenta con 8 capítulos en total.

De qué trata En Fuga, la nueva serie británica de Netflix

De acuerdo con la sinopsis de Netflix, la trama de esta serie se enfoca en la vida “perfecta” de Simón, un padre que se desmorona cuando su hija mayor, Paige, desaparece sin dejar rastro en un espiral de adicciones y malas decisiones.

Durante el transcurso de la trama que presenta la serie de Netflix, Simón encuentra a su hija tocando la guitarra en un parque, drogada y asustada, pero al intentar rescatarla, se enfrenta violentamente con su novio. Este encuentro desencadena una reacción en cadena de traición y muerte, donde un asesinato convierte al desesperado padre en el principal sospechoso de un crimen, obligándolo a descender a un submundo peligroso de sectas misteriosas y sicarios implacables.

El relato principal de esta serie es oscuro y visibiliza los secretos que las familias guardan bajo llave. Con giros narrativos que son una verdadera “montaña rusa emocional”, la ficción reflexiona sobre hasta dónde es capaz de llegar un padre por amor, enfrentándose a una red de mentiras que amenaza con hacer estallar su mundo para siempre.

Reparto de la serie británica En Fuga

James Nesbitt como Simon Greene.

Ellie de Lange como Paige Greene.

Ruth Jones como Elena Ravenscroft.

Alfred Enoch como Isaac Fagbenle.

Minnie Driver como Ingrid Greene.

Lucian Msamati como Cornelius Faber.

Adrian Greensmith como Sam Greene.

Jon Pointing como Ash.

Ellie Henry como Anya Greene.

Tracy-Ann Oberman como Jessica Kinberg.

Annette Badland como Lou.

Ingrid Oliver como Yvonne.

Tráiler de la serie británica En Fuga