Netflix: 3 miniseries románticas para volver a creer en el amor (sin drama innecesario)

Las historias de amor siempre sobresalen dentro del catálogo de ofertas de Netflix y, es por ello que, el servicio de streaming más consumido del mundo prioriza las propuestas de romance dentro de su plataforma. Con base a las acotaciones previamente señaladas, dentro de este artículo destacaremos 3 miniseries que te harán querer enamorarte de nuevo.

Las miniseries que se recomendarán a continuación se encuentran disponibles en la plataforma de Netflix y desarrollan dramas con historias atractivas para aquellos que les apasionen las narrativas de amor o, en su defecto, quieran que el Universo los premie con momentos similares a los relatados en cada ficción.

Smiley, la serie de Netflix que despierta todo tipo de emociones y sensaciones

Esta serie de Netflix, que fue estrenada el 7 de diciembre de 2022, tiene 8 capítulos que duran entre 33 y 37 minutos cada uno. La ficción es española y, dentro de su trama, contiene elementos de romance, comedia y el enfoque LGBTQ+ que no pasa desapercibido.

En cuanto a la trama se refiere, la historia principal de Smiley relata la vida de Álex, un joven bartender que conoce por error a Bruno, un arquitecto que es amante del cine. El drama explora en las dudas y las conexiones fallidas de los protagonistas de la serie de Netflix, quienes buscaron desesperadamente el amor hasta que comprenden que, los vínculos no se fuerzan y pueden surgir de forma completamente inesperada.

Aterrizaje de emergencia en tu corazón, la serie que refleja el amor que todos querrían tener

Aterrizaje de emergencia en tu corazón es una serie de Netflix que cuenta con 16 capítulos en total y estos duran menos de dos horas cada uno. El drama es surcoreano y se estrenó el 14 de diciembre de 2019, pero su impacto sigue vigente en la actualidad.

De acuerdo con la reseña destacada en la plataforma de Netflix, esta serie sigue de cerca la historia de Yoon Se-ri, una mujer que, tras sufrir un repentino accidente en un parapente, aterriza de emergencia en Corea del Norte. Durante la travesía en cuestión, la protagonista conoce a Ri Jung-hyuk, un oficial del ejército norcoreano que, por voluntad propia, decide protegerla y esconderla para evitar que esta sea víctima de las leyes del país referido. Mientras que se visibilizan las tensiones culturales, políticas y personales, ambos se enamoran, pero ¿podrá ese amor soportar los desafíos que les pondrá la vida? La ficción te lo muestra al final.

A Perfect Soty, la serie romántica que te dejará sin aliento

Netflix sorprendió durante el 2023 con una serie de 5 capítulos que duran entre 35 y 53 minutos cada uno. La propuesta audiovisual recomendada es española y, dentro de su trama, desarrolla un romance difícil de olvidar o superar.

La trama de A Perfect Soty gira en torno a Margot, una joven millonaria que se escapa de su propia boda y, tras ese escape repentino, conoce a David, un hombre de bajos recursos que lucha por encontrar su propio camino mediante el esfuerzo y trabajo constante. El encuentro casual que cruzo la vida de ambos, los hará cuestionarse si la atracción que nace conforme pasa el tiempo es suficiente para romper con las diferencias sociales y culturales.