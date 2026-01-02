Netflix: la primera serie mexicana de 2026 que promete romper todos los récords con un explosivo romance corporativo

Después de los éxitos recaudados durante el 2025, Netflix sorprendió con la primera serie mexicana estrenada en 2026. La ficción en cuestión tiene 8 capítulos en total y, cada uno de estos, duran 40 minutos (aproximadamente). La duración de los episodios refleja que esta nueva apuesta del servicio de streaming más consumido del mundo es ideal para ver durante el fin de semana.

En cuanto al género se refiere, la nueva serie de Netflix desarrolla una trama romántica con elementos de comedia dentro de la historia. La ficción no está basada en hechos reales, pero sí explora las situaciones típicas del ambiente laboral y los conflictos amorosos que, en ocasiones, surgen de manera sorpresiva.

La serie guionizada por Carolina Rivera se llama Amor de oficina y se encuentra disponible en la plataforma de Netflix desde el 1 de enero de 2026.

La nueva serie de Netflix cuenta con 8 capítulos en total.

De qué trata la serie mexicana Amor de oficina

Con base en la sinopsis ofrecida por Netflix, la narrativa de esta serie comienza cuando, tras una noche de pasión desenfrenada entre Graciela y Mateo, quienes, se entregaron al placer sin pensar demasiado, los protagonistas descubren al día siguiente una traición del destino: ambos empiezan a trabajar en la misma empresa y, lo que es peor aún, compiten por el mismo puesto de CEO.

Lo que comenzó como un romance ardiente, rápidamente se transforma en una guerra peligrosa donde los dilemas morales y las puñaladas por la espalda están a la orden del día. Esta lucha por el poder dentro de la serie de Netflix no da tregua, mostrando que en el mundo de los negocios el amor puede ser la debilidad más costosa. Es una historia cargada de intriga que te atrapará de principio a fin y que se puede ver rápidamente durante el fin de semana.

La nueva serie de Netflix se titula Amor de Oficina.

Reparto de la serie mexicana Amor de oficina

Ana González Bello como Graciela.

Diego Klein como Mateo.

Alexis Ayala como Don Enrique.

Marco León como Bobby.

Stephanie Salas como Regina.

Jerry Velázquez como Pedro.

Martha Reyes Arias como Mariel.

Paola Fernández como Larissa.

Fernando Memije como Lalo.

Ana Layevska (tiene una participación especial).

Tráiler de la serie mexicana Amor de oficina