Netflix: la miniserie de humor pesado que está entre las más vistas y es adictiva

Netflix siempre busca oportunidades de reinventarse con sus historias. Desde la llegada de éxitos con Bridgerton y El Juego del Calamar, la plataforma está en la constante investigación de algo nuevo.

Entre las historias que dieron de qué hablar en Netflix fue “The End of the F***ing World”, una miniserie que fue estrenada en 2017 y fue un éxito.

Netflix: Sinopsis oficial de The End of the F***ing World

“Un psicópata en ciernes y una rebelde hambrienta de aventuras comparten un viaje fatídico por carretera. Serie de comedia negra basada en la novela gráfica”, describió la sinopsis oficial en Netflix.

De qué se trata The End of the F***ing World, disponible en Netflix

The End of the F***ing World se centra en James, un adolescente de 17 años que tiene la convicción de que es un psicópata. Entre sus pasiones, se encuentra el matar animales, por lo que buscaría intentar hacer esto mismo con un humano.

Al buscar a su primera víctima, se encuentra Alissa, una adolescente rebelde de 17 años que está cansada de su vida. Ella le propone huir de su estilo de vida, por lo que James buscará asesinarla.

Conforme siguen su camino por toda Inglaterra, comenzarán a desarrollar una relación que pondría en jaque mate los planes del protagonista.

Netflix: reparto de The End of the F***ing World

Alex Lawther como James.

Jack Veal portrays como la versión más pequeña de James.



Jessica Barden como Alyssa, la adolescente rebelde que sería la presunta víctima de James.

Holly Beechey como la versión más pequeña de Alissa.



Naomi Ackie como Bonnie.

Steve Oram como Phil, el papá de James.

Christine Bottomley como Gwen, la mamá de Alissa.

Datos curiosos sobre The End of the F***ing World, disponible en Netflix

Antecedentes actorales de Alex Lawther: el protagonista de la serie encarnó al joven Touring en la película “Descifrando el Enigma”. La versión adulta del personaje es interpretada por Benedict Cumberbatch.

La miniserie está basada en la novela gráfica The End of the Fucking World , escrita e ilustrada por el americano Charles S. Forsman.

El mensaje constituido en la ropa: Conforme va avanzando la serie, la ropa de James comienza a tener más tonalidades claras, dejando de lado los colores oscuros. Esto connota el cambio en la personalidad del personaje.

Así es el tráiler de The End of the F***ing World, disponible en Netflix