Netflix: la aclamada película que entró al ranking por sus eventos paranormales

Netflix es de las plataformas más innovadoras en función de su contenido. Tras contar con más de 10.000 productos, la N roja busca todas las alternativas para presentar nuevas historias.

En esta oportunidad, el foco se encuentra en Halloween, la época en donde el terror y los disfraces son los grandes protagonistas. Es por ello que en el ranking se hizo viral “Last Night with the Devil” (”Última noche con el diablo” ,en español), una cinta que no te dejará dormir por más que lo intentes.

Netflix: sinopsis oficial de Last Night with the Devil

“En Halloween de 1977, un programa de entrevistas nocturno presenta una atrevida transmisión en vivo para evitar la cancelación, pero una presencia demoníaca comienza a apoderarse del estudio”, detalló la sinopsis descrita en Netflix.

De qué se trata Last Night with the Devil, disponible en Netflix

“Last Night with the Devil” se centra en Jack Delroy, un presentador de un programa setentero de entrevistas nocturno llamado “Night Owls with Jack Delroy”.

Durante su sexta temporada, Delroy decide entrevistar para el programa de Halloween a una parapsicóloga. Junto a ella estaría una adolescente, quien es la protagonista del nuevo libro de la licenciada y única sobreviviente de un suicidio colectivo en una iglesia católica.

A lo largo de la programación, comienza a suceder eventos aterradores, al punto que una fuerza oscura (que se trataría del diablo) comienza a sobrepasar las pantallas para afectar a todos los televidentes.

Netflix: reparto de Last Night with the Devil

David Dastmalchian como Jack Delroy.

Laura Gordon como la doctora June Ross-Mitchell, la parapsicóloga y autora.

Ian Bliss como Carmichael el Conjurador.

Fayssal Bazzi como Christou.

Ingrid Torelli como Lilly D’abo, la adolescente que sobrevivió a un suicidio colectivo.

Rhys Auteri como Gus McConnell.

Georgina Haig como Madeleine Pierce-Delroy.

Josh Quong Tart como Leo Fiske.

Datos curiosos de Last Night with the Devil, disponible en Netflix

¿Está basado en hechos reales?: la cinta no está basada en hechos reales. Sin embargo, los creadores se inspiraron en un programa nocturno de entrevistas llamado The Don Lane Show (1975-1983) , que contó con algunos episodios extraños .

Inspiraciones para Last Night with the Devil: Cameron y Colin Cairnes (los directores de la cinta) se inspiraron en icónicas cintas como ‘King of Comedy’ (Martin Scorsese, 1982) y ‘Network’ (Sidney Lumet,1976), que hacían alusión a lo lejos que puede llegar una persona para gozar de buen rating.

Clasificación perfecta: en Rotten Tomatoes tienen un porcentaje del 97% sobre 100.

Tráiler de Last Night with the Devil, disponible en Netflix