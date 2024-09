Netflix está por hacer un documental sobre el escándalo de Sean Diddy con la ayuda de un reconocido rapero

El caso Sean “Diddy” Combs se hizo sumamente viral en las últimas horas. El conocido rapero detrás de canciones como “Can’t Nobody Hold Me Down”, “Bad Boy for Life”, “I’ll Be Missing You” fue condenado por presunto tráfico sexual y crimen organizado.

De acuerdo con los fiscales, Combs utilizaba su fama y poder para forzar a mujeres a tener relaciones íntimas en sus exóticas fiestas por medio de la amenaza o el consumo de sustancias.

Este hecho generó un escándalo en la industria musical, al punto de que lo acusan de haber abusado del cantante Justin Bieber durante sus comienzos. Es por eso que Netflix y un reconocido rapero habría decido hacer un documental sobre este caso.

Qué se sabe del nuevo documental de Diddy y qué rapero lo está produciendo

La noticia fue confirmada por el medio estadounidense Variety. Allí, destacaron que Netflix y el reconocido rapero 50 Cent (intérprete de la canción In Da Club) se encargarán de producir el proyecto por medio del sello G-Unit Film & Television.

El nuevo producto del artista y la plataforma de streaming no se centraría en la primera capa de las denuncias contra Diddy. Desde este punto, de acuerdo con 50 Cent, el documental buscaría ahondar sobre las acusaciones y darle voz a las personas que no han tenido la oportunidad de dar su versión de los hechos.

“Esta es una historia con un impacto humano significativo. Es una narrativa compleja que abarca décadas, no solo los titulares o los clips vistos hasta ahora (...) Seguimos firmes en nuestro compromiso de dar voz a los que no la tienen y de presentar perspectivas auténticas y matizadas”, aseveró el rapero sobre cómo sería el esquema del documental contra Diddy.

Seguidamente, 50 Cent quiso aclarar que las acusaciones presentadas contra Diddy no representaban la cultura e historia del “Hip-hop”. Por tanto, instó a que no se empañara el género por las acciones de una persona.

“Las acusaciones son pertubadoras, pero queremos recordarles que la historia de Sean Combs no es la historia de todo el hip hop y su cultura. Queremos que las acciones de un individuo no empañen las contribuciones más amplias de nuestra cultura”, sentenció el rapero y productor.

Finalmente, el proyecto no tiene fecha de estreno por el momento. Sin embargo, ya se encuentra en producción y cuenta con la dirección de Alexandria Stapleton.