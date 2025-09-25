Netflix: el thriller psicológico para adultos que arrasa con las tendencias globales y deja a todos al borde del asiento

Las miniseries llegaron para quedarse y un claro ejemplo de ello se evidenció recientemente, cuando Netflix estrenó una producción que cuenta con solo 8 episodios y, a los pocos días, esta se posicionó entre las más vistas.

El thriller psicológico de Netflix que se destacará a continuación es de origen estadounidense y combina perfectamente varios elementos que se relacionan de manera directa con el drama familiar, el crimen organizado y el suspenso mismo de la trama.

La nueva serie de Netflix es de origen estadounidense.

De acuerdo con la información que se ofrece dentro de la plataforma, la miniserie de Netflix fue ambientada en Nueva York y el elenco lo conforman varios actores de renombre, entre los cuales destaca Jude Law y Jason Bateman.

En cuanto al estreno de esta nueva serie, Netflix lo produjo el 18 de septiembre del año en curso, por lo que, la producción en cuestión tiene menos de 2 semanas de haber sido lanzada.

De qué trata Black Rabbit, el nuevo thriller psicológico de Netflix

Según la sinopsis de Netflix, Black Rabbit sigue de cerca la vida de dos hermanos que, inesperadamente, se ven envueltos en un gran caos donde lidera el crimen organizado. Más exactamente, vinculan a uno de los hermanos con un prestamista peligroso que pondrá en juego no solo la vida de ambos, sino también todo lo que en su momento construyeron.

Los hermanos deberán sumergirse en un mundo oscuro lleno de mucha corrupción, mentiras y juegos sumamente peligrosos que los llevarán al límite.

La nueva serie de Netflix tiene 8 episodios.

La serie de Netflix cuenta con un final cerrado, pero los creadores de la misma (Kate Susman y Zach Baylin) han expresado en numerosas oportunidades sus ansias de darle continuidad a la trama por la fama que, hasta el momento, ha recaudado y por el interés que mostró la crítica.

Lo cierto es que, de llegarse a concretar una nueva temporada de Black Rabbit, la misma estaría prevista para el 2027, según los rumores que transcendieron en la web.

