Netflix: la película australiana de supervivencia que arrasa a nivel mundial y está entre las más vistas

Netflix sigue renovando su catálogo de ofertas para entretener a sus consumidores diarios y, a su vez, sumar nuevos espectadores. Un claro ejemplo de ello se evidenció recientemente, cuando el servicio de steaming más consumido del mundo, se impuso con una nueva película.

Originalmente, la película que se recomendará próximamente en este artículo se estrenó en los cines durante el 2015, pero Netflix decidió sumarla a su plataforma el 22 de septiembre del 2025.

La película de Netflix sugerida dura 2 horas.

Aunado a ello, desde Netflix destacan que la película en cuestión es de origen australiano y estadounidense. Esto debido a que fue producida por Warner Bros, Kennedy Miller Mitchell y Village Roadshow.

La película de la que tanto se ha hecho referencia es Mad Max: Furia en el camino y, según la información que se refleja dentro de la plataforma de Netflix, esta tiene una duración de 2 horas, es decir, 120 minutos.

De qué trata La furia en el camino, la película de Netflix que todos están viendo

En la sinopsis de La furia en el camino, se centran en un futuro postapocalíptico desértico, donde la gasolina y el agua son los recursos naturales más valiosos del momento, por consiguiente, deben luchar por estos.

Dentro de ese contexto, desarrollan el momento en el que Max Rockatansky es capturado por los War Boys (el clan de uno de los tiranos más peligrosos de la historia). Tras el proceso de captura, el protagonista de Netflix conoce a la comandante Imperator Furiosa, quien después traiciona al tirano, su entonces jefe, con el fin de liberar a 5 mujeres.

La película es de origen australiano y estadounidense.

La situación antes desarrollada, genera una persecución desenfrenada en el páramo. Todos en busca de Max Rockatansky, la comandante Imperator Furiosa y las mujeres que luchan incansablemente por obtener su libertad.

La historia de Netflix aborda múltiples momentos de tención, lucha, supervivencia, rebelión y esperanza dentro de un mundo sin leyes, en el que sobrevive el que más poder tiene.

TRÁILER