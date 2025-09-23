Netflix: la película subida de tono que se robó todas las miradas desde su estreno y se convirtió en una de las más vistas

Los estrenos de nuevas series y películas son constantes, por lo cual, es difícil que una determinada producción destaque entre el resto. Aun así, Netflix cuenta con varias ofertas dentro de su catálogo que, sin duda alguna, marcaron un antes y un después con sus lanzamientos.

Un claro ejemplo de ello se evidenció durante el 2010, cuando se estrenó una de las comedias románticas más aclamadas de Netflix, misma que está basada en el libro de ficción de 2005, “Hard Sell: The Evolutión of a Viagra Salesman”, escrito por Jaime Reidy.

La película de Netflix recomendada se estrenó en cines durante el 2010.

Además, la película próxima a recomendar en este artículo también sobresale por los dos protagonistas que encabezan la trama: Jake Gyllenhaal y Anne Hathaway, quienes han sido partícipes de múltiples éxitos en Hollywood y su trabajo ha sido reconocido varias veces.

Ahora bien, la exitosa película de la cual se habla es nada más y nada menos que Love and Other Drugs, lo que en español sería: De amor y otras adicciones. Esta producción dura 1 hora y 52 minutos y trabaja en una historia llena de drama, humor, relaciones humanas y realidad farmacéutica.

Sobre qué trata De amor y otras contradicciones, la exitosa película de Netflix

La sinopsis de la trama de la película subida de tono de Netflix sigue la historia de Jamie Randall, un joven mujeriego y carismático que comienza a trabajar dentro del mundo farmacéutico y, por el trabajo en cuestión, debe ofrecer un medicamento estrella de la época que tiene ventajas y desventajas.

La película sugerida es estadounidense.

En simultáneo, Randall conoce a Maggie Murdock en la trama de Netflix, una mujer soltera e independiente que padece la enfermedad de párkinson (en etapa temprana), por lo cual, el acercamiento entre ambos al principio no presenta ningún tipo de complicaciones.

Sin embargo, cuando el vínculo se vuelve más profundo, la protagonista De amor y otras contradicciones deberá enfrentar los miedos que le produce la enfermedad que posee y el protagonista vivirá en carne propia, lo que es estar con alguien que padece una enfermedad como el párkinson.

