Netflix: la dramática serie turca de 8 episodios que lidera las tendencias mundiales

Años atrás, las películas y series turcas dominaban las tendencias mundiales, pero fueron bruscamente destronadas por las producciones coreanas. A pesar de la acotación antes realizada, todo parece indicar que la situación volvió a cambiar dentro de la plataforma de Netflix.

De acuerdo con los gustos y preferencias de cada cual, la audiencia del servicio de streaming más consumido del mundo está focalizando toda su atención en las producciones turcas de nuevo y, un claro ejemplo de ello, se evidencia con el nuevo lanzamiento de Netflix.

La serie sugerida se estrenó en Netflix Argentina el 18 de septiembre.

La serie turca próxima a recomendar dentro de este artículo se estrenó en Netflix el 18 de septiembre del año en curso y cuenta con 8 episodios. Además, según la información que ofreció la plataforma en cuestión, tal producción fue creada por Gupse Özay.

Después, en cuanto al elenco de la serie turca se refiere, el mismo está conformado por varias figuras de gran renombre, entre las cuales destacan Gupse Özay, Kerem Bürsin y Öykü Karayel.

De qué trata Platónico, la nueva serie turca de Netflix

Según la sinopsis que se refleja a través de Netflix, la serie turca Platónico narra la historia de dos amigos de infancia (Zeynep y Kerem) que se encuentran luego de haberse distanciado por circunstancias completamente inesperadas.

Tras el encuentro en cuestión, Zeynep y Kerem se dan cuenta de que tomaron caminos diferentes, pero aun así, la complicidad y la conexión entre ellos vuelve a surgir como en el pasado.

La nueva serie de Netflix es de origen turco.

En esta serie turca de Netflix, los protagonistas deberán desenterrar el pasado, revelar los secretos que habían enterrado y resolver los sentimientos inconclusos que nunca se expresaron.

Sin duda alguna, conforme transcurra la trama, los dilemas de la relación saldrán a la luz y, es allí, cuando las figuras principales de la serie tendrán que concluir si el vínculo en cuestión se debe al lazo de amistad que sostienen desde hace varios años o, en su defecto, podría haber una conexión mucho más profunda que no reconocen con palabras.

