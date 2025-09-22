Netflix: la serie italiana subida de tono que se convirtió en una de las más buscadas y vistas de la plataforma

Aunque las series coreanas lideren las tendencias actuales, hay producciones de Netflix que han roto con todos los patrones y, por consiguiente, destacan de manera significativa entre el resto.

Un claro ejemplo de ello se evidencia con la próxima serie a recomendar dentro de este artículo, misma que cuenta con un total de 3 temporadas. La producción referida de Netflix es italiana y su primera edición se lanzó el 30 de noviembre del 2018.

La serie recomendada cuenta con 3 temporadas.

Luego, debido al impacto que generó la misma, Netflix decidió estrenar una segunda edición el 18 de octubre del 2019 y, continuamente, una tercera temporada el 16 de septiembre del 2020.

La serie sugerida dentro de este artículo visibiliza los conflictos familiares de manera cruda, la búsqueda de identidad propia, las relaciones adolescentes prohibidas, la prostitución juvenil y, además, la corrupción misma que hay dentro de un mundo lleno de vicios.

De qué trata Baby, la serie italiana más buscada de Netflix

De acuerdo con la sinopsis ofrecida por Netflix, Baby narra la historia de Chiara y Ludovica, dos adolescentes que residen en un exclusivo barrio de Roma.

Las jóvenes en cuestión viven una vida llena de lujos, en la que no les falta absolutamente nada, pero sienten la necesidad de rebelarse contra su entorno familiar y los dictámenes de la sociedad en general.

En la búsqueda de libertad, diversión y adrenalina, las protagonistas de Netflix terminan involucradas dentro del mundo de la prostitución juvenil y es ahí donde comienzan a relacionarse con personas muy peligrosas que pondrán a prueba el vínculo entre ambas.

La serie de Netflix sugerida es italiana.

Además, las protagonistas de Netflix deberán aprender a sobrellevar una doble vida mientras experimentan dentro de un mundo lleno de placeres desconocidos que las podrán al límite en múltiples sentidos.

Aunque la trama de Baby parece común a simple vista, lo cierto es que esta serie italiana subida de tono se convirtió en una de las más vistas de Netflix y lideró las tendencias dentro de la plataforma por más de 3 años consecutivos.

TRÁILER