Netflix: la serie española de 8 capítulos que todos están viendo y te hará cuestionarlo todo

Las series españolas están empezaron a llamar poderosamente la atención de los consumidores habituales de Netflix y, es por ello que, desde la plataforma en cuestión, empezaron a ofrecer un catálogo de ofertas que destaca significativamente las producciones de origen español.

Un claro ejemplo de ello se pudo evidenciar recientemente, cuando Netflix sumó a la plataforma una serie española que cuenta con 8 episodios. Originalmente, la producción se estrenó en el 2022, pero su impacto se visibilizó hace poco, por las preferencias de los consumidores.

La serie recomendada se estrenó durante el 2022.

De acuerdo con lo reflejado a través de la plataforma de Netflix, la serie que se destacará en este artículo mezcla perfectamente la comedia, el drama y algunos elementos de fantasía, lo cual hizo que recibiera excelentes críticas de los profesionales.

Ahora bien, la serie de Netflix referida se llama Si lo hubiera sabido y está basada en la producción turca Şimdiki Aklım Olsaydı, creada por la renombrada Ece Yörenç, quien es conocida por lanzar producciones como Fatmagül’ün Suçu Ne? y Alba.

De qué trata Si lo hubiera sabido, la serie de Netflix de 8 episodios

La narrativa de Si lo hubiera sabido se centra en la vida de Emma, una mujer de 30 años que está casada con Nando y vive una vida amorosa que no la satisface en ningún sentido.

Sorpresivamente, Emma tendrá la oportunidad de viajar al pasado tras un eclipse lunar y revivir los últimos diez años de su vida, incluyendo las decisiones, acciones, malas experiencias y desamores. Claro que, la protagonista de Netflix ahora tendrá una visión más clara de cómo proceder con algunos temas para cambiar aquel presente que la tiene acorralada.

La serie de Netflix destacada es de origen español.

El giro en la trama de Si lo hubiera sabido cuenta con muchos altos y bajos que permiten reflexionar sobre las decisiones a corto, mediano y largo plazo que se suelen tomar diariamente y como todas estas se entrelazan con el futuro que puedas o no tener.

Sin duda alguna, la oferta española de Netflix te atrapará de principio a fin y, además, te hará ver las situaciones personales desde una perspectiva diferente.

TRÁILER