Netflix: la nueva película india que se robó la atención de todos y ahora figura entre las más vistas

Como ya es sabido, en la actualidad, las series coreanas se posicionan entre las más vistas, pero no por ello Netflix ha dejado de ofrecer otras opciones dentro de su catálogo de ofertas. Debido a la inteligente decisión que tomó el servicio de streaming más consumido del mundo, las películas brasileñas, estadounidenses, suecas, españolas, turcas e indias se impusieron de manera significativa dentro de la plataforma.

Un claro ejemplo de ello se evidenció recientemente, cuando Netflix lanzó una nueva película india. Originalmente, la producción se estrenó en los cines de India durante el mes de julio, pero su llegada al servicio de streaming fue en septiembre del año en curso.

La nueva película de Netflix se estrenó durante el 2025.

No obstante, desde Netflix indican que la película referida dura 156 minutos, fue producida en el idioma hindi y pertenece al cine de Bollywood.

De qué trata “Saiyaara”, el nuevo drama romántico de Netflix

La película Saiyaara de Netflix relata la historia de Krish Kapoor, un músico emocionalmente inestable que busca encajar de alguna manera en la sociedad, pero por su forma de ser, es muy difícil trazar dicho objetivo.

La narrativa de Saiyaara también tiene como protagonista a Vaani Batra, una poeta que vive la vida de una forma completamente introvertida por las decepciones amorosas que sufrió en su pasado. Los protagonistas de la nueva película de Netflix se conocen de manera repentina y, con el tiempo, se desarrolla la atracción y el amor entre ambos.

Claro que, la historia no resulta ser como cualquier otra, puesto que a la protagonista de Netflix le diagnostican Alzheimer y es allí donde se pone a prueba cuán fuerte es el vínculo que pudo o no haber desarrollado junto a Krish Kapoor.

La nueva película de Netflix pertenece al cine de Bollywood.

La película de Netflix sugerida en este artículo no solo ha sido aclamada por la crítica, sino que, además, se convirtió en uno de los mayores éxitos de la India en el 2025. Por la razón antes referida, hay quienes ansían una segunda parte o, en su defecto, una versión extendida que le dé continuidad a la historia contada a través de la pantalla chica.

TRÁILER