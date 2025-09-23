Netflix: la espeluznante película de terror con trama psicológica que te quitará el sueño y está entre las más vistas

Desde hace menos de 4 semanas, las películas de terror se impusieron de manera significativa en la plataforma de Netflix y, es por ello que, los nuevos y viejos estrenos empezaron a destacar dentro del top 10 de lo más visto en cada país.

Debido a la acotación antes realizada, el servicio de streaming más consumido del mundo sumó a su catálogo de ofertas una espeluznante película que se estrenó durante el 2019 en los cines, pero se añadió a Netflix en el 2025.

La película sugerida tiene una versión extendida que dura 3 horas.

La película en cuestión dura 2 horas y 31 minutos, pero en algunos países Netflix destaca la versión extendida de dicha producción que tiene una duración de 3 horas. Después, en líneas generales, la plataforma informa que esta recomendación está basada en la destacada novela de Stephen King.

Aunado a ello, en cuanto al género de la película se refiere, Netflix menciona que prevalece el terror, el suspenso, la psicología inversa y los eventos dramáticos de ficción.

De qué trata Doctor Sueño, la película de terror que Netflix sumó a su catálogo

La película de Netflix Doctor Sueño, sigue de cerca la vida de Danny Torrance, quien en su adultez lucha incansablemente por superar los traumas que le dejó su niñez y, además, intenta vencer la adicción al alcohol que posee.

Mientras su vida parece un caos, el protagonista de Netflix cuenta con un empleo en un hospicio donde principalmente usa su “resplandor” para confrontar de manera estratégica a los moribundos.

La película de Netflix se estrenó en los cines durante el 2019.

Durante el transcurso de la historia relatada a través de la pantalla de Netflix, la vida del protagonista cambia cuando conoce a Abra Stone, una joven con un poder psíquico mucho más fuerte que el suyo.

La joven en cuestión es perseguida por la sexta del Nudo Verdadero, misma que se alimenta de las personas con “resplandor”. Sin duda alguna, ambos personajes deberán enfrentar sus miedos a lo largo de la película y buscar la manera de detener la secta para proteger la inocencia de Abra, aunque, tal objetivo sea casi imposible de trazar.

TRÁILER