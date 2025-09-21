Netflix ha conquistado a sus suscriptores con una gema oculta en su catálogo de series y películas. La plataforma de streaming tiene un sinfín de opciones para todos los gustos. Entre los títulos disponibles hay una producción que conmueve y conquista a todos con su romance cargado de drama.

Esta increíble película disponible en Netflix se destaca por tener una verdadera historia de drama y romance que cautiva a todos. De origen estadounidense y protagonizada por Kirsten Dunst y Jay Hernández, esta producción arrasa dentro de la plataforma y es una opción perfecta para ver durante fin de semana.

Netflix: la dramática película protagonizada por una joven Kirsten Dunst que conmueve a todos con su romance adolescente

Hay historias de amor que atraviesan la pantalla y dejan su huella. En este caso, la plataforma de la N roja cuenta con una ficción que se destaca entre las películas de drama y romance. Su nombre es Crazy/beautiful, se estrenó en 2001 y en aquel entonces la rompió en la taquilla de cines. Ahora está disponible en Netflix y no para de sumar visitas.

De qué trata Crazy/beautiful, la película de Netflix

La trama de esta historia se centra en una chica y un chico que se terminan enamorando, a pesar de la oposición de sus padres. Pero lo que parecía un capricho termina transformándose en una encantadora historia amorosa.

Carlos Nuñez (Jay Hernández), un estudiante que está por terminar de estudiar y sueña con convertirse en un piloto naval. Este estudiante asiste a una prestigiosa escuela en el barrio donde vive Nicole (Kirsten Dunst), una problemática chica e hija de un hombre adinerado, de la que se termina enamorando. El problema es que ponen en riesgo todas sus ambiciones y su futuro.

La crítica especializada elogió esta película y resaltó en sus reseñas la gran actuación de la actriz estadounidense Kristen Dunst, como así también el guión de Phil Hay, dirigido por John Stockwell. Crazy/beautiful tiene una duración de 1 hora y 39 minutos y está disponible en la plataforma de Netflix desde el 2021.

