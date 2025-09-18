Netflix: tras el impacto de Número Desconocido, la dramática película de misterio que es un éxito total

Número Desconocido se posicionó rápidamente en el top 10 de las películas más vistas de Netflix por la impactante trama que se desarrolla dentro de la misma. Tras el imponente éxito de la producción en cuestión, el servicio de streaming más consumido del mundo desempolvó algunas producciones y las destacó de manera interna en su catálogo de ofertas.

Un claro ejemplo de ello se evidenció recientemente, cuando dentro de Netflix empezó a verse de manera continúa una espeluznante película estrenada durante el año 2018.

En caso de que la trama de Número Desconocido te enganchara, la película próxima a recomendar en este artículo podría hacerte sentir de la misma manera por la excelente historia de suspenso que se establece dentro de esta.

La película recomendada fue estrenada durante el 2018.

La película de Netflix en cuestión está dirigida por Andrew Niccol y protagonizada por Clive Owen y Amanda Seyfried. Además, es de origen estadounidense y se llama nada más y nada menos que Anon.

De qué trata Anon, la película de Netflix que te enganchará tanto como Número Desconocido

De acuerdo con la sinopsis que se destaca en Netflix, Anon es una película que está ambientada en el futuro, donde la vigilancia cibernética es total y la privacidad de cada cual es casi un sueño imposible de trazar.

En esta propuesta de Netflix, todos los recuerdos de las personas se registran de manera digital y son rigurosamente revisados por las autoridades correspondientes del país en el que se encuentran.

Ahora bien, Anon, sigue de cerca la historia del detective Sal Frieland, quien deberá investigar una serie de asesinatos cometidos por una mujer que, misteriosamente, logra evadir el sistema de vigilancia impuesto en la ciudad.

La mujer en cuestión se llama Anon y su sola existencia desafía las reglas del mundo que está controlado por la tecnología. Durante la investigación del caso que deberá seguir, el protagonista de Netflix se cuestionará sobre la realidad en la que vive, la poca libertad que poseen los ciudadanos y la privacidad que carece dentro de una sociedad completamente controlada.

