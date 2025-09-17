Netflix: la exitosa película que protagoniza Liam Neeson y está en el top 10 de las más vistas

Durante este 2025, Netflix decidió ampliar las producciones que ofrece dentro de su catálogo y, como era de esperarse, las películas y series de acción o aventura no pasaron desapercibidas.

Incluso, para muestra de ello, Netflix visibilizó nuevamente de manera significativa una película del 2021, protagonizada por el renombrado actor de Hollywood, Liam Neeson.

Como ya es sabido, Liam Neeson es uno de los actores más aclamados en el cine debido a las grandes e impactantes tramas que ha protagonizado y, Netflix está consciente de ello.

El nombre original de la película es The Marksman.

No obstante, desde la plataforma de Netflix se indica que la película próxima a recomendar en este artículo es estadounidense y dura menos de 2 horas (1 hora y 48 minutos).

Aunado a ello, también es preciso remarcar que la producción está dirigida por el talentoso Robert Lorenz y su título original es The Marksman, lo que al español se traduce como El Protector.

De qué trata El Protector, la famosa película de Netflix que capturó la atención de todos

En líneas generales, El Protector narra la historia de un ranchero y exmarine que reside en la frontera con Arizona y, un repentino día, se convierte en el protector de un niño mexicano que huye de un peligroso cártel que quiere quitarle la vida.

Claro que, antes de llegar a ese punto, el protagonista de Netflix presencia cómo los narcotraficantes en cuestión le quitan la vida a la mamá del niño y, desde entonces, él decide protegerlo para, posteriormente, llevarlo junto a su familia en Chicago.

Aunque la tarea parece sencilla de trazar, el protagonista de Netflix enfrenta múltiples adversidades mismas que ponen en peligro la vida del niño debido al enfrentamiento violento que tiene con los maleantes.

La película sugerida tiene un tiempo de duración de 1 hora y 48 minutos.

Pese a las incontables dificultades que se destacan dentro de la trama, la película de Netflix te invita a reflexionar sobre lo que estarías dispuesto a hacer para aferrarte a la vida y no sumergirte en la desgracia de la misma.

TRÁILER