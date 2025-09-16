Netflix: la película que desató el caos antes del fin del crimen organizado y arrasó en reproducciones

Las películas de acción, ciencia ficción, thriller y crimen futurista están imponiéndose de manera significativa en la plataforma de Netflix. Es por ello que, el servicio de streaming más consumido del mundo empezó a destacar alguno de sus estrenos más llamativos relacionados a los géneros antes mencionados.

Un ejemplo claro de ello se evidenció recientemente, cuando dentro de la plataforma de Netflix empezó a visibilizarse mucho más una película de acción lanzada durante el 2020 y protagonizada por el renombrado actor Édgar Ramírez.

La película de Netflix en cuestión dura aproximadamente 149 minutos y también cuenta con figuras como Anna Brewster, Michael Pitt y Sharlto Copley que destacan dentro del reparto.

De acuerdo con la información destacada en la plataforma de Netflix, la película estadounidense se llama The Last Days of American Crime, pero al español se traduce como Los últimos días del crimen.

De qué trata “Los últimos días del crimen”, la película de Netflix que se robó todas las miradas

La narrativa de Los últimos días del crimen en principio destaca como el gobierno de Estados Unidos planea activar una señal para bloquear la mente humana, impedir los actos ilegales y acabar con el crimen organizado tal y como se le conoce.

Sin embargo, la historia destacada en Netflix muestra como antes de que ese hecho se lleve a cabo, un delincuente llamado Graham Bricke, hace equipo con un criminal impulsivo llamado Kevin Cash y una hacker enigmática llamada Shelby Dupree, para llevar a cabo lo que sería el último gran robo.

Luego, la película de Netflix visibiliza como un plan de robo se convierte en una espiral de violencia, desconfianza, engaños y todo tipo de injusticias que liberan los demonios internos de los protagonistas, mientras que el reloj avanza hacia un mundo completamente controlado por el gobierno.

Sin lugar a dudas, la trama de la película de Netflix lanzada en el 2020 atrapa de principio a fin y permite que los espectadores sientan la necesidad de no perderse ni un solo detalle de la producción en cuestión.

TRÁILER