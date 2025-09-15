Netflix: la serie española de 8 capítulos que arrasa en todo el mundo y está entre las más vistas

Aunque existen muchos servicios de streaming en la actualidad, Netflix destaca entre todos debido al excelente contenido audiovisual que ofrece a través de su pantalla. La plataforma referida no solo ofrece variedad en su catálogo de ofertas, sino que, además, destaca con propuestas diferentes y narrativas realmente impactantes.

Un claro ejemplo de ello se evidenció recientemente, con la serie de Netflix que dejó a todos sin el habla por la trama que fue desarrollada en tan solo 8 episodios. La producción en cuestión se estrenó durante el 2020, pero su impacto realmente se dio en la actualidad gracias a las reseñas realizadas por las redes sociales.

No obstante, se sabe que la serie, próxima a destacar en entre artículo, es española y la grabación de la misma fue dirigida por Carlos Montero, Roger Gual y Silvia Quer. En cuanto a la producción se refiere, para esta parte Netflix contó con Borja Pena y Emma Lustres.

Ahora bien, la serie de Netflix en cuestión cuenta también con la participación de actores reconocidos como Inma Cuesta, Bárbara Lennie, Arón Piper, Tamana Novas y Roberto Enríquez.

De qué se trata “El desorden que dejas”, la serie de Netflix que tiene solo 8 capítulos

El desorden que dejas sigue de cerca la vida de la profesora Raquel, una mujer que atraviesa por una fuerte crisis matrimonial y decide mudarse con su esposo al pueblo gallego de dónde él proviene. El propósito de esa decisión es salvar su matrimonio, pero lo cierto es que la situación se vuelve tensa cuando la protagonista de Netflix acepta un trabajo en el instituto de Novariz.

Tras haber aceptado el empleo en cuestión y empezar a trabajar de forma oficial como profesora, Raquel descubre que su predecesora murió en circunstancias misteriosas. Más tarde, la protagonista de Netflix se entera de que la muerte de Viruca está envuelta en secretos, chantajes y relaciones muy turbias.

Como es de suponer, el sentido de la justicia de Raquel la hace adentrarse en el fallecimiento de Viruca y, ahí, su vida empieza a ser un caos debido a las amenazas de muerte que recibe por investigar el caso. A lo largo de la serie de Netflix, la protagonista enfrentará distintas situaciones que la harán replantearse si tomó la decisión correcta al momento de mudarse al ya referido pueblo.

