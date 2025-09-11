Netflix: la serie española no apta para menores de edad que arrasa a nivel mundial y se encuentra entre las más vistas

Las series se están imponiendo de manera significativa dentro de la plataforma de Netflix y, como es de suponer, el servicio de streaming más consumido del mundo aprovecha al máximo ese hecho para ampliar su variado y destacado catálogo de ofertas audiovisuales.

Un ejemplo claro de ello se evidenció recientemente, cuando Netflix sumó a su plataforma una serie española que cuenta con 13 capítulos y destaca entre las tendencias del momento por la impactante trama que narran dentro de la misma.

La serie de Netflix recomendada solo tiene una temporada.

La serie en cuestión es la adaptación española de la serie turca llamada Fatmagül’ün Suçu Ne?. Es decir que, la trama de la producción que hoy se puede ver a través de Netflix es de Turquía, pero con una visión ambientada en España.

No obstante, la serie recomendada dentro de este artículo se estrenó originalmente durante el año 2021, pero Netflix la sumó recientemente a su catálogo debido al impacto que generaron los clips de la misma que fueron difundidos en las redes sociales.

De qué trata Alba, la serie de Netflix que arrasa a nivel mundial

La serie Alba de Netflix sigue de cerca la historia de Alba, una joven que transitaba sus días con normalidad hasta que fue víctima de una agresión sexual que cambió por completo su vida.

Durante la secuencia de la historia, Alba se dispone a descubrir la identidad de quienes le desgraciaron la vida y, en el proceso, enfrenta múltiples dificultades. Finalmente, la protagonista de Netflix supo que los amigos de su novio fueron quienes abusaron de ella y lucha ante la justicia para que cada uno de ellos reciba la condena correspondiente.

La producción presentada por Netflix es una adaptación al español de la serie turca llamada Fatmagül'ün Suçu Ne.

Sin embargo, la búsqueda de la justicia no será una tarea sencilla, Alba deberá liderar con el dolor, la traición y la presión social de quienes la rodean. Aun así, la protagonista de Netflix muestra resiliencia, fuerza, valor y ganas de seguir adelante en medio del caos.

La serie de Netflix recomendada no es apta para menores de edad porque narra una historia cruda de principio a fin, con temas delicados como lo es la agresión sexual.

TRÁILER