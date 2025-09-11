Netflix: la escalofriante película basada en hechos reales que domina las tendencias mundiales y está entre las más vistas

Netflix se convirtió en el servicio de streaming más consumido del mundo debido al amplio catálogo de ofertas que empezaron a ofrecer a través de la pantalla chica. La plataforma en cuestión cuenta con películas y series de todo tipo que capturan la atención del espectador de principio a fin.

Para complacer a su audiencia durante el 2025, Netflix sumó a su plataforma una película que, sin duda alguna, ha sido aclamada por muchos críticos del área. La producción en cuestión salió durante el 2022, pero el servicio de streaming antes referido la sumó a su catálogo este año.

De acuerdo con la información que ofrecen desde Netflix, la película que se recomienda en este artículo es una producción colaborativa entre Estados Unidos y Polonia. Además, está dirigida por la polaca Malgorzata Szumowska y protagonizada por Naomi Watts.

La película de Netflix dura menos de dos horas.

Como si lo antes mencionado fuera poco, la película que se sumó al catálogo de ofertas de Netflix Argentina está basada en hechos 100% reales que marcaron el antes y el después de una mujer.

De qué se trata Tormenta Mortal, la película que Netflix sumó a su catálogo

La película de Netflix Tormenta Mortal relata la historia de Pam, una montañista que decide emprender una travesía en solitario por el Monte Washington y, de forma repentina, queda atrapada en una escalofriante tormenta de nieve.

Mientras vive en carne propia condiciones extremas que ponen al límite su vida, Pam se encuentra con un hombre completamente desorientado y al borde de la hipertermia. En ese momento, la protagonista de Netflix toma la determinante decisión de arriesgar hasta su vida para salvar a la persona que se topó en su camino.

La película de Netflix, inspirada en la experiencia que la montañista y enfermera Pam Bales vivió durante el 2010, visibiliza hechos reales que se combinan perfectamente con las escenas de tensión y suspenso desarrolladas.

La película recomendada se estrenó en Estados Unidos durante el 2022.

Como es de suponer, existen muchas propuestas nuevas y quizás mejores, pero esta domina las tendencias dentro de Netflix porque los hechos se entrelazan a una historia real y no ficticia.

TRÁILER