Netflix: la nueva serie colombiana de suspenso psicológico que enloqueció al mundo y está entre las más vistas

Los constantes estrenos en Netflix han resonado de manera significativa en la web y un claro ejemplo de ello se evidenció recientemente, cuando el servicio de streaming más consumido del mundo estrenó de forma oficial una nueva serie colombiana.

De acuerdo con la información ofrecida por Netflix, la serie en cuestión salió el 24 de septiembre del año en curso y rápidamente empezó a liderar las tendencias mundiales con la emisión de sus 20 capítulos.

La nueva serie de Netflix es colombiana.

Además, Netflix destaca que la serie referida cuenta con figuras de gran renombre dentro de su elenco y, entre tantas, destaca Laura Londoño y la queridísima Carmen Villalobos. En cuanto al género se refiere, la producción es de suspenso psicológico y fue filmada en Colombo.

En caso de que te llamen la atención las producciones de suspenso, con giros inesperados y secretos familiares, la nueva serie de Netflix titulada La huésped sería hoy tu mejor opción dentro del catálogo que se ofrece en la plataforma antes referida.

De qué trata La huésped, la nueva serie de Netflix que todos están viendo

Según el resumen de la trama que ofrece Netflix, La huésped se centra principalmente en la vida de Silvia, quien enfrenta una fuerte crisis matrimonial y, en simultáneo, debe tratar con la adicción a la metanfetamina que posee su hija.

En la trama de La huésped, las complejidades empiezan a destacar con la llegada repentina de Sonia, una mujer del pasado de Silvia que amenaza con destruir a su familia desde adentro debido a ciertos hechos que se llevaron a cabo en el pasado.

La nueva serie de Netflix se estrenó el 24 de septiembre.

La nueva serie de Netflix te mantendrá siempre a la expectativa, puesto que los secretos del pasado de Silvia y Sonia se irán develando poco a poco sin dar ideas concretas de quién sería “el bueno” o “el malo” en la historia relatada.

Sin duda alguna, la nueva e impactante serie de Netflix promete ser una de las más vistas del año por la originalidad de la trama y las escenas bien trabajadas.

TRÁILER