Netflix: el desopilante error que pasó desapercibido en Adolescencia

La miniserie Adolescencia se convirtió en el nuevo éxito de Netflix. A pocos días de haberse estrenado, acumuló más de 60 millones de visualizaciones, posicionándose así como una de las miniseries más vista en la plataforma.

La investigación que gira en torno a Jaime conmocionó a todo los cinéfilos a nivel internacional. Es por ello que cada dato curioso sobre la serie se hace sumamente viral en redes sociales, como el último revelado por Owen Cooper, el protagonista de la historia.

El error que pasó desapercibido en Adolescencia, disponible en Netflix

El joven actor reveló el pequeño error durante su primera entrevista en el programa británico “The One Show” emitido por BBC One. Ahí, confesó que durante el episodio 3 con la psicóloga, manifestó su cansancio de forma improvista.

“En el episodio 3, era la segunda toma del día y ya estaba cansado (risas), así que me vino un bostezo”, recordó Owen Cooper sobre su percance en el capítulo, que fue una de sus primeras escenas en la serie.

Para evitar que se interrumpiera la toma, Erin Doherty, quien interpreta a la psicóloga forense, improvisó con la frase “¿Te estoy aburriendo?“. Esto lo tomó de sorpresa, al punto que estuvo a punto de reírse. “Erin improvisó el increíble diálogo que decía ‘¿Te estoy aburriendo?‘, y eso me pilló de sorpresa y me hizo sonreír porque no estaba en el guion“, explicó ante la mirada de las presentadoras.

Cómo fue la experiencia actoral de Owen Cooper con Adolescencia

Desde otro aspecto, Owen Cooper tuvo su primera experiencia actoral con Adolescencia. Al ser consultado en una entrevista con Vogue México sobre cómo vivió la grabación, reveló que tuvo solo dos semanas para aprender sus líneas.

"Siendo sincero, todavía me pregunto cómo lo hice. Tuve dos semanas para aprendérmelas de verdad y estaba en mi habitación todos los días, volviéndome loco con ese guion. Había tanto subrayado que apenas se podían leer las líneas”, admitió el actor.

Pese a los percances, su actuación fue elogiada por sus pares, lo que lo llevó a pensar más sobre su futuro después de Adolescencia. "Me encantaría tener la carrera de Leonardo DiCaprio", confesó el joven británico.