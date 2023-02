Netflix: cómo funciona el nuevo plan de la plataforma para que no se compartan las cuentas.

Netflix sigue en la lucha por impedir que los usuarios compartan sus contraseñas y cuentas con personas que no viven bajo el mismo techo o que no forman parte de su grupo familiar. Luego de poner en práctica en algunos países la idea cobrar una tarifa a los clientes que comparten sus cuentas con quienes no viven en el hogar del suscriptor, ahora se conoció su nuevo plan.

Es que, según aseguró la compañía, actualmente tiene 223 millones de usuarios, pero cerca de 100 millones de personas usan el servicio streaming sin pagar o compartiendo una cuenta. Lo que presenta perdidas y oportunidades de monetización.

Netflix sigue en la lucha contra quienes comparten su contraseña.

Cómo funciona el nuevo plan de la plataforma para que no se compartan las cuentas

El plan de Netflix busca utilizar un sistema de “ubicación local” y “registro Wi-Fi”, esto con el fin de asegurarse de que los dispositivos que estén asociados en la cuenta estén en la ubicación principal. Para lograr esto, será necesario que la persona en cuestión se conecte al Internet de dicha ubicación, abra la aplicación o el sitio web de Netflix y mire alguna película o serie al menos una vez cada 31 días.

La plataforma realizará un seguimiento de las direcciones IP para comprobar si coinciden los usuarios y las reproducciones. En caso de encontrar una variación, la aplicación bloqueará la dirección que no sea la principal.

Netflix busca un plan para que los usuarios no compartan su cuenta.

Todavía quedan muchas dudas sobre este nuevo plan de la plataforma de streaming, pero queda claro que no se modificarán la cantidad de pantallas que pueden tener una sesión abierta, por lo que siguen siendo cuatro en el caso de plan Premium. Además, en caso de viajes, es posible que los usuarios tengan que dar aviso a la aplicación para explicar el uso fuera de la red principal.

¿Habrá un código de verificación para Netflix?

La plataforma dio a conocer esta información a través de su sitio web, donde también detallaron la creación de un código de verificación, del que por ahora no se conocen muchos detalles, pero tendría el objetivo de revisar las cuentas que han abierto sesión.

Por lo pronto, según señalan diversos medios, este código se enviará a través de mensaje de texto o correo electrónico y se deberá renovar cada cierto tiempo para mantener la sesión abierta.