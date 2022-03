Este 2022 Apple+ pisa fuerte entre las plataformas de series y películas on demand. La empresa traerá grandes estrenos para todos los gustos con una gran impronta sobre la pantalla de figuras reconocidas como Dakota Johnson, Oprah Winfrey, Will Smith, Ryan Reynolds, Will Ferrell, Octavia Spencer, Bill Murray, Russell Crowe.

Además, entre los directores que aparecen detrás de los próximos estrenos se encuentran Martin Scorsese, Alfonso Cuarón, Antoine Fuqua y Adam McKay, quienes prometen grandes títulos como “Killers of the Flower Moon”.

Los estrenos de Apple+ para el 2022

Cha Cha Real Smooth

Con guion y dirección de Cooper Raiff, el dramaturgo también se pone en la piel de un joven universitario recién graduado atrapado de vuelta en su casa familiar y trabajando como animador de fiestas. En medio de ese presente, conoce a una madre joven, interpretada por Dakota Johnson y su hija adolescente. Su fecha de estreno a nivel global es el 17 de junio.

Cha Cha Real Smooth Foto: Web

Luck

La nueva película animada de Skydance Animation trata sobre la chica más desafortunada del mundo, protagonizada por Jane Fonda, Whoopi Goldberg, Eva Noblezada, Simon Pegg, Flula Borg, Lil Rel Howery, Colin O’Donoghue, John Ratzenberger y Adelynn Spoon. Se estrena el 5 de agosto.

Luck Foto: Web

Raymond & Ray

Dirigida por el colombiano Rodrigo García, sigue la historia de los medios hermanos Raymond y Ray que han vivido a la sombra de un padre terrible. Está protagonizada por Ewan McGregor y Ethan Hawke.

Raymond & Ray Foto: Web

Spirited

Será la película navideña de Apple. Se trata de una versión actual y musical de “A Christmas Carol” de Charles Dickens. Está protagonizada por la prometedora dupla de Ryan Reynolds y Will Ferrell, más la actuación destacada de Octavia Spencer.

Spirited Foto: Web

Killers of the Flower Moon

Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio se juntan con Robert De Niro para esta película que sigue una serie de asesinatos en la rica nación petrolera Osage. Los nativos de la tribu Osage de Estados Unidos son asesinados uno a uno en misteriosas circunstancias, lanzando el FBI una investigación nacional. Son parte del reparto también Lily Gladstone, Jesse Plemons, John Lithgow.

Killers of the Flower Moon Foto: Web

Emancipation

Sobre finales de 2022, Antoine Fuqua estrenará su nueva película con Will Smith y Ben Foster como protagonistas que sigue la historia triunfal de un hombre que escapa de la esclavitud.

Will Smith

The Greatest Beer Run Ever

Peter Farrelly prepara una nueva comedia dramática protagonizada por Zac Efron y Russell Crowe basada en la historia real de John Chickie Donohue, cuenta cómo un hombre dejó Nueva York en 1967 para llevar cerveza a sus amigos de la infancia, quienes se encuentran en el ejército luchando en Vietnam.

The Greatest Beer Run Ever Foto: Web

Napoleón

Dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Joaquin Phoenix como el líder militar y emperador francés. Vanessa Kirby también es parte del proyecto e interpretará a Josephine.